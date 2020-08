A Mariña oriental, donde más negocios se crearon en los primeros 7 meses del año

0

viveiro / la voz 18/08/2020 19:47 h

A Mariña oriental, integrada por Barreiros, A Pontenova, Ribadeo y Trabada, es la comarca gallega que experimentó un mayor incremento en el número de negocios constituidos en los siete primeros meses del año en comparación con el mismo período del 2019. Así se desprende de los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística, según apunta la Xunta, que indica que en entre enero y julio se crearon un total de 21 empresas. «O crecemento producido foi do +162,5% (trece firmas máis), xa que nos sete primeiros meses de 2019 se puxeron en marcha oito proxectos empresarias, segundo os datos do IGE baseados no balance do Boletín Oficial do Rexitro Mercantil (Borme). De feito, ente xaneiro e xullo do 2020 xa se ten superado a cifra de todo o 2019, cando se constituiron catorce empresas entre xaneiro e decembro», destacan.

Desde la Xunta destacan el tirón que se registra en Ribadeo, «xunto ao pulo emprendedor producido en Barreiros e Trabada con respecto a 2019». Las mismas fuentes recuerdan que entre enero y julio de 2019 no se crearon negocios en Barreiros (frente a los tres de este año), se constituyeron dos en A Pontenova (y dos también este 2020); otros seis en Ribadeo (frente a los 13 de este año) y ninguno en Trabada (frente a los tres del 2020).

«A tendencia positiva na Mariña oriental nos primeiros 7 meses do exercicio supera con creces as estatísticas de anos anteriores e sitúase ao nivel de 2016, cando se rexistrou a mellor cifra dos últimos tempos entre xaneiro e xullo (24 negocios)», indican.