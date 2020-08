«Facer a maqueta da basílica de San Martiño foi o meu gran reto, levoume tres anos»

Juan Pisón, antigo libreiro focense, confía en que a súa creación se poda exhibir no centro museístico

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia ANDRÉS VÁZQUEZ, M.C.

FOZ / LA VOZ 16/08/2020 05:00 h

A idea leváballe tempo rondando pola cabeza a Juan Pisón Villapol, veciño e antigo libreiro en Foz. «Eu sempre fixera maquetas pequenas, seguindo as instrucións, pero quería dar un paso máis», apunta o autor, recordando os seus pensamentos de hai tres anos. El comentaba a idea, falábaa coa xente que tiña a súa mesma afección, «ata que un día entrou pola porta da miña libraría un home que viña comprar o periódico... Falando con el descubrín que era aparellador e decidín comentarlle a miña idea; construír unha maqueta da basílica de San Martiño».

Dese encontro entre dous descoñecidos naceu unha amizade e a maqueta que hoxe Juan Pisón ten entre mans, exposta no escaparate da libraría que veu nacer a amizade entre el e Ignacio García, o aparellador. Orixinario de Lugo pero residente na vila focega, García foi quen levou a cabo os planos dunha obra que precisaría un mes de medicións sobre o terreo, máis de tres anos de esforzo visual «gañando dioptrías» para os ollos de Pisón e unhas 21.000 pezas perfectamente encaixadas e talladas expresamente para a ocasión.

«Partimos de cero, dende os planos que tivemos que ir medir ao propio edificio ata as peciñas, que tiven que esculpir eu mesmo a partir de fotos que lle sacamos aos muros e aos detalles», explica. O esforzo, deste xeito, aínda é maior. «A maqueta da basílica foi o meu gran reto, levoume tres anos», manifesta Pisón, rememorando que «a el xa de pequeno lle gustaba argallar na madeira e construír cousiñas: edificios, igrexas, barcos...». Canso de traballar sempre sobre as instrucións que veñen coa maqueta de turno, foi un paso máis aló e, xunto coa enorme colaboración de García, «que traballou moito e de xeito totalmente desinteresado», ten feita a súa maqueta da basílica.

Onde está?

Na actualidade só é posible ver a maqueta rematada na antiga libraría de Pisón, en pleno centro de Foz. A través das súas ventás pode admirarse, pero Pisón espera «ver a construción noutro lugar, pois eu creo que merece máis».

Segundo relata o libreiro, todo aquel que falou con el, incluso parándoo expresamente pola rúa, díxolle que «a maqueta era unha marabilla (..) Ante tanta admiración, eu fun falar co Concello de Foz, a ver que se podería facer». Amosoulles fotos da maqueta aínda sen rematar, «pero eles animáronme a expoñela». Dese xeito, conta con ver dentro de pouco a súa obra exposta «alomenos no museo que hai na basílica». El xa pensa en mover a maqueta da súa ubicación actual, «con moito coidado, iso sempre», destaca, pois tenlle un gran respecto á súa creación.

Cousas do oficio

«O último ano, xa por ansia de acabar, cheguei a estar sete horas diarias traballando, aínda que isto ten que facerse con calma», matiza Pisón. Ese esforzo permitiulle crear unha recreación exacta da basílica, «con tódolos detalles. Este traballo ata me fixo perder un pouco de visión!».

A súa fórmula para relaxarse foron as rutas de sendeirismo que facía e fai Pisón «polo Cadramón, no Valadouro», concello onde el naceu e se criou. Andar, estirar as pernas, pero tamén «relaxar a vista», despois de tanto esforzo como fixo para construír a maqueta dunha das xoias arquitectónicas da Mariña lucense e de Galicia.