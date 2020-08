El 65 % del comercio asociado a Acisa Ribadeo abrirá este sábado, día festivo

0

La Voz de Galicia

RIBADEO / LA VOZ 14/08/2020 16:53 h

El 65 % del comercio asociado a Acisa abrirá sus puertas este sábado, día 15, festivo nacional. Así lo confirmaron desde la patronal ribadense, indicando que el domingo, día 16, como ya es habitual, abrirán el 100 % de los locales.

«Aqueles que se acheguen a Ribadeo esta fin de semana poderán, entre outras cousas, aproveitar para facer as súas compras no noso comercio asociado (..) O 16 de agosto é o Día de San Roque, copatrono de Ribadeo, e ao coincidir en domingo esta celebración o festivo pasouse para o martes de Entroido. Entón, insistimos en que o vindeiro domingo todo funcionará con normalidade en Ribadeo». Desde la gerencia de Acisa, Jesús Pérez, indicó: «Esta semana desde a asociación, ao non tratarse o 15 de agosto dun día de peche obrigado, consideramos oportuno facer unha consulta entre os nosos asociados e asociadas para saber aqueles que abrirían as súas portas. Despois de comprobar que a porcentaxe era elevada, consideramos oportuno promocionar que en Ribadeo esta fin de semana estaremos abertos para recibir aos turistas e aos veciños e veciñas de toda a comarca mariñá e asturiana».