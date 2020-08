Sanidade confirma ocho positivos en un pesquero atracado en el puerto burelense

0

La Voz de Galicia

burela / la voz 13/08/2020 08:39 h

Tras la videoconferencia y reunión semanal con responsables de la Consellería de Sanidade, los alcaldes mariñanos seguían ayer apelando a la prudencia y al cumplimiento de las normas frente al covid-19. El presidente Núñez Feijoo informó este miércoles que el brote, con 30 casos, está en fase de resolución, y el alcalde ribadense, Fernando Suárez, aseguró que uno de los casos positivos le corresponde a Ribadeo. «Trátase dun caso importado e todo o seu círculo de contactos deu negativo», indicó el regidor, quien pide que no se baje la guardia: «Mentres non haxa unha transmisión comunitaria descontrolada, debemos estar tranquilos e seguir o noso día a día».

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, apeló a la prudencia: «Non hai que baixar a garda co covid-19. Hai que asegurar o traballo feito». Cree que la gente de la comarca tiene un comportamiento muy responsable y, en el caso de Burela, sostiene que hay seis o siete casos activos: «A maiores, houbo oito positivos nun barco e xa lles fixeron as PCR. Están estudando a situación as autoridades sanitarias co armador. En Burela agora estamos nunha posición de ser optimistas. Hai que buscar un equilibrio entre a seguridade sanitaria e a actividade económica, pero creo que co noso comportamento lle damos seguridade a veciños e visitantes».

En el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte, 84 casos activos

En el área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte hay un total de 84 casos activos, con dos hospitalizados en el HULA y otros dos en el Hospital monfortino, según fuentes del Sergas, que este miércoles confirmaron que el Hospital Público da Mariña, en Burela, no tiene pacientes ingresados por covid-19.

Indicaron también que hay ochenta pacientes en seguimiento en domicilios.

Desde que comenzó el proceso del coronavirus en la pasada primavera, en la provincia se registraron un total de 29 fallecimientos y un total de 1.243 altas/curados. A 1.356 ascienden los casos totales en la provincia, contando altas y fallecimientos.

En residencias

El Sergas también confirmó que, en lo que respecta a residencias, siguen contabilizando como activo el caso de un trabajador del centro San Bartolomeu, situado en el municipio de Xove.