El nuevo Ribadeo FC por fin zarpa

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

11/08/2020

Más tarde que sus competidores, pero con el margen suficiente para llegar a tiempo a una temporada impredecible y con la seguridad de tener unas bases sólidas. El Ribadeo FC trabaja por fin en la planificación de su quinta temporada consecutiva en Preferente Galicia, toda vez que la directiva encabezada por Pedro Posada asumió el mando.

Aunque ni siquiera se ha cumplido una semana desde el nombramiento, los nuevos jefes trabajan desde hace tiempo, y reilusionar al entrenador, Rafa Casanova, fue su más absoluta prioridad. «Todo o que me transmitiron, me gustou. Levamos tempo falando e todo o que me contaron invita a pensar nun proxecto serio e bonito», explicó el estratega de Friol, que había anunciado su intención de darse un respiro tras unas temporadas complicadas, pero finalmente aceptó la oferta de renovación de la nueva directiva.

Quienes toman el relevo de Ana Vázquez Pedreira y su equipo, se presentaron en la noche de este martes en el remodelado Pepe Barrera junto a varios jugadores y el cuerpo técnico. Pedro Posada será el máximo responsable de una junta con más de una decena de personas dispuestas a trabajar por el club y en la que Cándido Iravedra será el tesorero y Manuel Rivas el secretario. Destacan que la mayoría son ex futbolistas del club, socios acérrimos y estos dos últimos ya formaron parte del cuadro directivo de Víctor López en una etapa anterior.

Tender puentes con la SD Ribadeo para dar más oportunidades a la cantera de la villa y amortizar la deuda acumulada durante los últimos años estarán entre los principales objetivos para un club que espera volver a competir con garantías en Preferente Galicia.

Ya renovaron a diez jugadores y ahora intentan convencer a Roi y Mario

La tardanza del Ribadeo a la hora de escoger directiva no preocupa demasiado porque la Liga no empezará, probablemente, hasta mediados octubre. Con casi toda seguridad será un campeonato más difícil, con subgrupos y un constante riesgo de parones por la pandemia. «Todo é raro desde xa porque son mediados de agosto e nin sequera estamos adestrando, cando en condicións normais estaríamos a semanas de iniciar a Liga», resume Rafa Casanova.

El club, además, ya avanza en la planificación de su plantilla. En los próximos días aguardan cerrar varios fichajes y ya renovaron a diez jugadores. Los porteros Carrera y Hugo, los defensas Coki, Cube, Isma y David, los mediocampistas Santi y Poratti, y los delanteros Criss y Diego Hermida ya formalizaron su continuidad. Convencer al central Mario Lorido y al centrocampista Roi Campos, dos pilares el pasado curso, es también prioritario.