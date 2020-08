El Concello de Viveiro no autoriza la cesión del recinto para el Resurrection Fest

0

VIVEIRO 12/08/2020 18:34 h

El Concello de Viveiro anunció este miércoles que no autorizará este año la cesión de las instalaciones municipales para la celebración del Resurrection Fest con el único objetivo de «preservar a seguridade e a saúde dos seus veciños e veciñas». En un comunicado remitido a primera hora de la tarde, el Ayuntamiento, que tomó la decisión este miércoles por la mañana, asegura que apoya «desde a súa fundación este festival de música e traballará desde mañá mesmo para poder celebrar a edición de 2021 nas mellores condicións posibles, pero nesta ocasión, e tendo e conta a situación actual da crise do coronavirus e a opinión maioritaria dos veciños e veciñas, decidiu non autorizar a cesión do espazo para a súa celebración».

En un comunicado remitido a los medios, el Concello asegura que el festival presentó a finales de julio el nuevo formato reducido del festival y, aunque en un primer momento el Concello consideró acertadas las medidas de seguridad a aplicar en el recinto, «despois de darlle moitas voltas, tal e como require a situacion actual, tendo en conta os riscos que poderían darse no exterior do recinto e ante a evolución da situación sanitaria decidiu non outorgar a autorización, aínda en tramitación xa que se solicitou o luns, día 10 de agosto». Desde el grupo de gobierno de Viveiro explican que el problema no sería dentro del recinto, con un aforo limitado a 800 personas y con todos los protocolos activados, pero sí en el exterior, en las calles y en los espacios públicos de Viveiro durante los diez días en los que estaba previsto celebrar el festival, en los que no sería posible garantizar la seguridad.

«É unha decisión complicada e difícil, tomada despois dunha análise pormenorizada e tendo en conta numerosas cuestións, pero para o Concello o primeiro é a seguridade da veciñanza, vimos de ter un gromo na comarca da Mariña e a situación non é sinxela en toda Galicia, como lemos cada día nos medios de comunicación», explicó la alcaldesa María Loureiro. Desde el Concello lamentan la decisión, pero insisten en que es la mejor solución «por motivos sanitarios».