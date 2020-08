El comité colaborará desde hoy con Alcoa para lograr la venta de Aluminio a Alliance GFG

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lucía Rey

Cervo / La Voz 12/08/2020 16:24 h

Representantes del comité de empresa de Alcoa San Cibrao y directivos de la multinacional estadounidense mantendrán este jueves una primera reunión para empezar a analizar una posible venta de la planta de Aluminio de la factoría cervense al grupo británico Alliance GFG. En el encuentro, que se celebrará en Santiago, se debatirá la propuesta «del Gobierno [Ministerio de Industria] y la Xunta [Consellería de Industria]» que se abordó en la reunión celebrada en Madrid el martes, en la que tomaron parte directivos de Alcoa en España y sindicatos, y cuyo resultado valoró ayer positivamente el comité.

En ella se fijó un plazo de seis semanas (hasta el 27 de septiembre) para estudiar la compra-venta de la planta manteniendo la actividad industrial. «Todas las partes trabajarán conjuntamente para alcanzar un acuerdo de compra-venta», destacó ayer el comité en una nota enviada a los medios al término de una reunión celebrada en sus locales de San Cibrao, y en la que participó, entre otros, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril. La representación de los trabajadores recordó que el encuentro en Madrid surgió a raíz de la petición formulada el 5 de agosto para que se llevara a cabo «una mediación de las Administraciones en el proceso de despido colectivo» iniciado por la multinacional estadounidense, y que afectaría a 534 trabajadores directos de la planta de aluminio, y, a la vez, a más de 400 de empresas auxiliares. En la reunión se acordó también informar regularmente a todos los actores de la evolución de la negociación a través de una mesa industrial. «Asimismo queremos agradecer a todos los que nos han apoyado durante esta lucha por la defensa no solo de nuestra fábrica, sino por la supervivencia de toda A Mariña. Ayer [por el martes] quedó demostrado que no hay arma que pueda combatir la firmeza de la clase obrera, gritando a una sola voz: ‘As cubas non se paran'», concluyó el comité.