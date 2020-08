O BNG de Burela pregunta polo servizo de ocioteca e se hai lista de espera para entrar

0

La Voz de Galicia

burela / la voz 11/08/2020 21:50 h

O voceiro do BNG de Burela, Mario Pillado, pregunta polo servizo de ocioteca este verán e se hai lista de espera.

Pillado sinalaba onte que «solicitamos o expediente de contratación da empresa que presta o servizo, o proceso de selección dos usuarios e se existen usuarios en lista de agarda e os protocolos covid-19 para este servizo, na liña do que solicitamos directamente no último pleno».

No BNG burelense agardan ter resposta en tempo e forma ao solicitado por parte do goberno municipal.

Para o voceiro nacionalista, Mario Pillado, «trátase dunha información que o equipo de goberno debe ter á man, polo que agardamos que sexa facilitada en tempo e forma, posto que o servizo xa comezou, e tanto o expediente de contratación como o proceso de selección de usuarios e o protocolo deben estar accesibles».

Por outra banda, con respecto ós decretos con facturas reparadas por intervención e co reparo levantado pola alcaldía, «tamén entendemos que o goberno local ten que ter unha explicación clara, posto que unha vez analizados os decretos semella un proceder do mais usual nos últimos tempos. En caso contrario, coma no caso da ocioteca, se non atopamos resposta, sería do mais preocupante, este equipo de goberno poría de manifesto unha vez mais a mala xestión coa que están levando asuntos de gran interese para a veciñanza», finalizou.