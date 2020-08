Viveiro acolle este mércores a campaña itinerante «Galicia, destino seguro»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Viveiro / La Voz 11/08/2020 16:24 h

Nos xardíns Noriega Varela de Viveiro ubicarase este mércores, 12 de agosto, un espazo informativo móbil da campaña itinerante «Galicia, destino seguro», promovida pola Xunta de Galicia para promover a concienciación sobre un turismo seguro. Viaxeiros e viveirense terán ao seu dispor información sobre os recursos turísticos dispoñibles na comunidade, así como sobre a potencialidade de Galicia como destino seguro nun tempo no que a pandemia do coronavirus está a mudar todo tipo de hábitos e a variar rutinas. A unidade estará aberta en horario de 11.00 a 14.00 horas pola mañá, e de 16.00 a 21.00 horas pola tarde. Será atendida por profesionais da información turística e difundirá o destino poñendo en valor recursos como o Camiño de Santiago, a paisaxe, a natureza, a enogastronomía ou o patrimonio cultural.

Reactivación do turismo

A campaña, que comezou en Santiago de Compostela e estivo xa en Ferrol, A Coruña, Ribeira, Betanzos, Rianxo, Lugo, Monforte e Sarria, chega agora a Viveiro para continuar logo o seu percorrido por destinos como Ourense, O Carballiño, Poio, Pontevedra, Sanxenxo, O Grove, Cambados, Vilagarcía de Arousa, Cangas do Morrazo, Vigo, Nigrán, Baiona e Tui.

A campaña itinerante dá continuidade á batería de medidas postas en marcha pola Xunta para garantir seguridade e protección aos viaxeiros, traballadores e galegos no actual escenario. Enmárcase no Plan de Reactivación do sector turístico aprobado o pasado mes de abril que inclúe accións para promover Galicia como un destino seguro, con accións que axuden a xerar liquidez no tecido empresarial e o incentivar o consumo neste momento tan delicado.