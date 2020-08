DegustaAMariña comenzó con merluza, siguió con bonito y ahora, marisco

0

foz / la voz 06/08/2020

«O que estamos a facer desde o 24 de xullo é lembrar e homenaxear ás festas gastronómicas da comarca que este verán foron canceladas. Primeiro foi a pescada do pincho, despois o bonito e agora o marisco», apunta José Carlos Paleo, presidente de FCAM en relación con la iniciativa #DegustaAMariña que continuará del 7 al 9 de este mes, días en los que si no fuera por el covid Rinlo estaría celebrando su Festa do Percebe. Ahora se homenajea en hostelería.