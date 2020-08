El afán de Alcoa por hibernar la fábrica complica el acuerdo

0

La Voz de Galicia

05/08/2020

La reunión celebrada ayer entre Alcoa y sus trabajadores terminó más allá de las dos de la madrugada y sin acuerdo. Los miembros del comité de empresa salieron sobre las 3.00 para pedir a los empleados que estaban fuera que se fueran a descansar, «que había que coger fuerzas para hoy». La negociación seguía, pero insistieron en que estaba difícil el acuerdo porque las posturas eran muy diferentes. Algunos trabajadores abandonaron Los Robles de madrugada para incorporarse a su turno de trabajo en la factoría al turno de las seis de la mañana. La actividad en la fábrica sigue con normalidad esta mañana y los trabajadores están pendientes de un pronunciamiento del comité, que se ha reunido nuevamente con la empresa aunque aseguran que no hay avances porque «están empeñados en las cubas y no en el proceso de ventas».

«Siguen erre que erre con las cubas y el empleo; por ahí no pasamos, no cedemos, no nos vamos a mover, seguimos contraofertando», decía Zan, presidente del comité. Y añadía: «Es muy importante que sigáis aquí, apoyando, haciendo presión, la están sintiendo desde dentro. Ni un paso atrás, apoyarnos, vamos a pelear hasta el final, hasta el último minuto», les pedía J. A. Zan, visiblemente cansado al igual que los demás miembros del comité. Se acaba de hacer un receso de una hora.

Sigue la reunión por la tarde en Lugo, en un receso el comité señala que la empresa insiste en parar las cubas. «Seguiremos con la producción en la fábrica mañana y pasado, al igual que hoy», añaden. Continúa en Lugo, en el restaurante Los Robles, la reunión entre Alcoa y los sindicatos para resolver la situación de la fábrica y de los trabajadores. En un receso a mediodía, el presidente del comité, José Antonio Zan, señalaba que la reunión «está siendo muy tensa; la empresa quiere parar las cubas como sea y torpedear el proceso de venta».

J. A. Zan acaba de hacer una llamada al Gobierno para que «lidere ya este proceso y lo pare todo, que no permita que se deshaga una industria estratégica como la nuestra. El Gobierno tiene que paralizar todo este proceso antes de que sea tarde. A estos señores se les regaló la fábrica hace años, eficiente y en pleno funcionamiento, y ahora no se puede consentir a unos cuatreros que vayan a desguazarla; solo pretenden eso, deshacer nuestra industria. Este proceso es fraudulento, se lo acaba de decir por quinta vez la Xunta como autoridad laboral».

«Que sepáis que de aquí no nos vamos a mover hasta que se solucione esto de alguna manera», manifestó Zan a decenas de trabajadores que apoyan al comité desde el exterior; están haciéndolo desde primera hora de la mañana y pidiendo a gritos una solución para la industria.

La de este martes es una jornada decisiva; de hecho, es la última en teoría y por eso se prevé larga, muy larga. Esta misma mañana la Xunta solicitaba una ampliación del periodo de consultas para analizar con tiempo la última propuesta de Alcoa, un ERTE por dos años. También pedía esta misma mañana la Xunta, como autoridad laboral en un nuevo requerimiento a Alcoa, que parase el ERE.

Alcoa, como se sabe, lanzó ayer, lunes, dos ofertas para elegir y decidir hoy en Lugo con los sindicatos. Exactamente las dos ofertas que plantea Alcoa a los sindicatos son las siguientes, que reproducimos de manera íntegra. (Y que el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado, hizo ayer por la mañana a todos los trabajadores del complejo industrial de San Cibrao).

«La primera propuesta o alternativa, opción prioritaria para Alcoa debido a las causas estructurales que consideramos afectan a la planta de aluminio, consistiría en una inmediata hibernación ordenada de las cubas, aplicando el despido colectivo conforme se aplique dicha hibernación y, a continuación y en atención a la solicitud de los representantes de los trabajadores, iniciar un proceso de venta de la planta de aluminio en el que, de prosperar, se exigiría al comprador la creación de una bolsa de empleo en el que tendrían prioridad de incorporación los trabajadores afectados por dicho despido colectivo», exponen.

La sorpresa saltó ayer con la segunda oferta, cambiar el ERE por un ERTE de dos años. «La segunda propuesta o alternativa, todavía pendiente de concreción y desarrollo, estaría condicionada a alcanzar un acuerdo con la totalidad de los representantes de los trabajadores en este proceso de despido colectivo, que finaliza este martes, 4 de agosto del 2020. Con ese propósito: se negociarían las condiciones de un ERTE de suspensión de contratos hasta el 31 de julio de 2022 en la planta de aluminio. Se hibernarían de manera ordenada las cubas en un período estimado de hasta 120 días. Se iniciaría un proceso de venta de la planta de aluminio de duración de hasta nueve meses de modo que, si se produce la venta y el comprador procede al rearranque de las cubas, Alcoa asumiría el coste de dicho proceso hasta 35 millones de dólares».

«Si en dicho período no se produjera la venta, Alcoa mantendría el ERTE y se analizaría la evolución de los indicadores que afectan a la planta (LME, materias primas, mercado, energía, etc.), para rearrancar las cubas en caso de que se produjera un cambio en las circunstancias que permitiera la viabilidad de la planta y, en caso contrario, no se arrancarían e iniciaríamos la negociación de un despido colectivo con los representantes de los trabajadores».

«Alcoa considera -añade la carta a los trabajadores- que esta segunda propuesta no responde a las causas estructurales que afectan a la planta. Sin embargo, hemos valorado los planteamientos de los representantes de los trabajadores y de la Autoridad Laboral y, con el ánimo de poder concluir el presente período de consultas con acuerdo mañana 4 de Agosto, planteamos esta propuesta que consideramos cumple con sus demandas, evitando los despidos y manteniendo la posibilidad de rearrancar las cubas en el futuro si se produjera un cambio en las circunstancias que permitiera su viabilidad, así como desarrollar un proceso de venta competitivo y de una duración adecuada con las debidas garantías para todos».

Es la carta textual remitida ayer por el presidente de Alcoa en España a los trabajadores; Álvaro Dorado se despide apuntando: «Os mantendremos informados».

El comité lamentaba a mediodía que la empresa «insistiera con la parada de cubas en cada propuesta», algo que los representantes sindicales rechazan al entender que sería irreversible. Se decantan por la venta. «Es una cuestión clave, no nos planteamos una parada de cubas, sino poder continuar la actividad con un nuevo comprador». El plan de Liberty House convence al comité.

Liberty House tiene interés en las dos plantas; la de aluminio «debería estar funcionando»

El máximo representante de Liberty House, S. Gupta, envió este fin de semana una nueva carta al CEO de Alcoa en EE.UU., Roy Harvey. En esta carta insiste en el interés del grupo británico por adquirir el complejo industrial de San Cibrao, por las dos plantas.

Ya se sabe que Alcoa no tiene intención de vender la refinería de alúmina. De ser así, en Liberty House está dispuestos a optar por la planta de aluminio, «en funcionamiento», dadas las dificultades en reactivar una fábrica parada, más teniendo en cuenta las dificultades del mercado en la actualidad, se explica en la carta.

De momento Alcoa no respondió a esta segunda carta a propósito de las cubas; de hecho, ayer Alcoa insistía en la parada ordenada de las cubas. Liberty House entraría de la mano de su socio energético, Simec Energy, para hacer operativa la planta de aluminio con renovables y energía limpia (hidrógeno verde). Querría cerrar la venta en un mes y mantendría el empleo.