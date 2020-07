«En fase de control» el brote de coronavirus tras hacerles pruebas a siete de cada cien mariñanos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

viveiro / la voz 30/07/2020 20:26 h

El 30 de julio, el día en el que A Mariña dio otro paso en el retorno a la «nueva normalidad» que frenó el brote de coronavirus detectado el 23 de junio, el último parte de la Consellería de Sanidade confirma lo que apunta ese mismo departamento en el Diario Oficial de Galicia extraordinario del 29 de julio. Citando el informe del comité clínico, dice: «Dedúcese a boa evolución do abrocho e que este xa está en fase control».

Resultado de un intenso y permanente trabajo de rastreo y seguimiento de los contactos de los primeros ocho contagiados y de todas sus ramificaciones en la comarca, las 4.717 PCR realizadas en el Hospital da Mariña desde el 23 de junio hasta el 30 de julio.Por tanto, según esa cifra oficial de Sanidade, siete de cada diez de los 68.520 habitantes censados en los catorce municipios del distrito sanitario mariñano han sido sometidos a test de detección del covid-19.

Cuatro días sin casos nuevos

Como el brote «está en fase de control», Sanidade concluyó este miércoles «que poden levantarse as medidas de prevención específicas, agás as relativas ás restriccións ás agrupacións de persoas, ao lecer nocturno e ás festas, verbenas e outros eventos populares, así como ás atraccións de feiras». Todo porque «aínda existe un número significativo de casos activos e contactos en corentena, e que as reunións de moitas persoas e o lecer nocturno son actividades de maior risco para a transmisión do covid-19».

Por cuarto día consecutivo, según los datos oficiales del jueves, no se ha diagnosticado ningún infectado nuevo en las 59 PCR realizadas el miércoles en el Hospital da Mariña. Se mantenían estables los casos activos, 44, los mismos que el miércoles, el segundo mejor dato de casi todo julio, excepto el día 1, cuando había 35. Continúan hospitalizados en Burela dos pacientes, cuya evolución «é favorable», según Sanidade. Y ha vuelto a reducirse el número de personas en cuarentena preventiva, 315, 4 menos que el miércoles.

Activos en cinco municipios

Por el progresivo descenso de la incidencia del primer brote y del foco importado, el detectado hace una semana en Viveiro, este jueves no se celebró la reunión telemática entre las autoridades sanitarias y las locales de los catorce municipios del distrito sanitario de A Mariña, que depende del área sanitaria de Lugo. La próxima está programada para este viernes.

Al no haber cambios en respecto al miércoles, este jueves en el norte lucense los datos son los mismos: 20 casos activos en Burela, 11 en Viveiro, 8 en Foz, 3 en Ribadeo y 2 en O Vicedo. Libres de covid-19 están Alfoz, Barreiros, Cervo, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Trabada, O Valadouro y Xove.

Queja de una infectada

Según la Plataforma Sanitaria de A Mariña, una mujer se contagió en junio y Sanidade quiso darle el alta sin hacerle PCR pese a tener síntomas. Se la hicieron, dio positivo de nuevo y, pasada la cuarentena, pide otra prueba, «denegada polo Sergas, pese que segue a ter síntomas».