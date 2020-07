Después de la merluza, #DegustaAMariña saborea el bonito

Imagen del año pasado de la Feira do Bonito de Burela que este año no puede celebrarse por el covid

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

burela / la voz 30/07/2020 19:25 h

«Primeiro foi a pescada do pincho e agora facémolo co bonito. O que pretendemos ademais é fomentar o consumo dos produtos de tempada desta zona que todos os bares, mesóns e restaurantes teñen nas súas cartas», señala José Carlos Paleo, presidente de Fcam, al recordar que después del homenaje a la Festa da Merluza do Pincho que tendría que haberse celebrado la semana pasada en Celeiro le toca ahora el turno a la Feira do Bonito de Burela y, concretamente, a su producto estrella: el bonito del norte. Estas jornadas en la hostelería se desarrollan desde este viernes al domingo. Piden colgar fotos en Instagram con el hastag #DegustaAMariña.