Quico Otero quiere dar más guerra con el Xove

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia I. Díaz Rolle

XOVE / LA VOZ 27/07/2020 20:20 h

Quico Gómez Otero quiere dar más guerra con el Xove en Segunda División B tras una campaña de estreno que lo dejó a medias por la crisis sanitaria. «Non foi nin campaña porque non acabou. Polo trato que me deron no club, merecían que continuase traballando con eles», explicó el entrenador de Celeiro poco después de hacerse oficial su renovación por una temporada más.

Tras un inicio con altibajos y una nefasta racha de siete derrotas consecutivas, la escuadra mariñana atravesaba el momento más dulce de su quinta campaña consecutiva en la categoría de bronce, asentado en la zona media y muy alejado del descenso, cuando llegó la pandemia. «Acusamos a falla de efectivos en moitos partidos, pero o equipo ía a máis e por fin se adaptara á miña idea de xogo tras moitos anos con outro plan. Creo que había equipo para estar entre os cinco ou seis primeiros, pero a xeira de sete partidos sen puntuar alonxounos moito», valoró el director de una orquesta que acumulaba 34 puntos en 23 jornadas, a ocho del play off de ascenso, y era uno de los más goleadores del grupo con 86 tantos a favor.

Renovaciones

Tras firmar la continuidad del técnico, Quico Otero y la directiva se centrarán ahora en la confección de la plantilla. «A idea é manter o bloque e seguir dando oportunidades aos chavales da base. Este ano houbo cadetes e a ver se agora podemos sacar un equipo xuvenil», explicó sobre una plantilla que contaba con nombres importantes, algunos de ellos incluso con experiencia en categorías superiores, como Manu Jiménez, autor de 20 goles, o Christian Chao, que anotó 19, o el portero Javi Fajardo, entre otros.

Incerteza

El club, eso sí, afronta un año incierto en su sexta campaña consecutiva en Segunda B. «Non hai demasiadas novas sobre que vai pasar nin cando empezaremos. Tampouco sabemos moi ben se farán grupos de dez equipos ou de cantos, e encima está a incerteza de todo o que esta ocorrendo. É unha situación dura, difícil de afrontar, temos que ser moi coidadosos», razonó el experimentado estratega del conjunto verde.