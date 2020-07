Tercer día consecutivo con 51 casos activos de covid-19 en A Mariña

Cinco altas reducen los casos activos a 51, el segundo mejor dato desde el 2 de julio

La Consellería de Sanidade ha admitido este sábado que no todos los contagios de coronavirus en A Mariña son ramificaciones del brote detectado en Xove el 23 de junio. Ya no los vincula en los partes diarios, como hacía hasta este sábado, sin mencionar lo que reconoce en las dos últimas órdenes con las que suaviza las restricciones: «Existen casos que non poden asociarse ao resto dos coñecidos, polo que existe o risco de que haxa un certo nivel de transmisión oculta». En el comunicado público de este sábado tampoco cita el foco importado de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), de donde lo trajeron tres parientes de una familia asentada en Viveiro y que afloró el jueves, afectando a una empleada del geriátrico de Xove.

