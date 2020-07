Cinco altas y ningún diagnóstico nuevo en el brote de A Mariña

0

VIVEIRO/ LA VOZ 25/07/2020 13:07 h

Pausa en el goteo de positivos en el brote de covid-19 de A Mariña, que entre el viernes y el sábado no ha registrado ningún caso nuevo, según el parte recién emitido por la Consellería de Sanidade. También disminuye el número de hospitalizados, pasando de 4 a 3. Bajan, igualmente los casos casos activos, 51, 5 menos que el día anterio. Además descienden las personas en cuarentena preventiva, 13 menos, de 350 a 337, todas contactos con contagiados diagnosticados que han dado negativo en las PCR.

Según Sanidade, en el último día hicieron 43 test en el Hospital da Mariña, no detectando ningún infectado. Ya no vincula todos los casos al brote de A Mariña, admitiendo implícitamente el segundo foco, el importado de Cataluña, con cuatro contagios diagnosticados que, por lo que se deduce, incluye en el balance oficial del distrito sanitario. La consellería confirman la información recién avanzada por La Voz: «Todas as PCR que se fixeron na residencia de Xove foron negativas».

Por primera vez desde el 5 de julio, cuando aisló catorce de los quince municipios de A Mariña al dispararse los contagios del brote localizado el 23 de junio, Sanidade no ha mantenido este sábado la reunión telemática diaria con las alcaldesas y alcaldes de la comarca. En principio, la próxima está programada para el lunes.