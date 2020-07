0

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

21/07/2020 21:52 h

El Dépor tiene en A Mariña una amplia parroquia de fieles decididos a volver a visitar el templo de Riazor en cuanto se reanuden las competiciones y los protocolos sanitarios lo permitan. Poco importa lo bajo que caiga el histórico conjunto blanquiazul en su particular travesía por el infierno. «Estaremos co Dépor en Segunda B e ata en Terceira División se toca algún día», prometen los peñistas consultados por La Voz, decepcionados con sus jugadores, pero mucho más indignados con un estrambótico final de la competición respecto al que creen que se deben tomar medidas firmes.

FRANCISCO FRAGA (BURELA)

«O Dépor non vai desaparecer, nin moito menos». La peña deportivista de Burela, con casi 60 socios, es una de las más numerosas en A Mariña. Desde ella, Francisco Fraga manda un mensaje de fidelidad y esperanza: «O Dépor non vai desaparecer, nin moito menos. Seguiremos indo apoialos, e a moita honra. A situación do club non vai ser moi distinta, a ver se consuman a ampliación de capital coa entrada de Abanca».

«Este descenso víase vir, sobre todo desde que perdemos contra o Extremadura e o Mirandés e xa non dependiamos de nós mesmos», admite, sin embargo, un burelense enfadado con lo sucedido en la jornada decisiva. «O que fixeron a Liga e a Federación non é normal, é unha chapuza. Deberan suspender a xornada enteira. Prexudicaron ao Dépor, pero tamén ao Elche, ao Rayo... Adulteraron a competición», valora. Aunque no descarta una solución tras la reclamación de alineación indebida contra el Extremadura y lo acontecido ante el Fuenlabrada, prefiere asumir el descenso: «Penso que o mellor é concienciarse de que estamos en Segunda B, traballar para volver. Todo isto igual acaba na xustiza ordinaria e tarda anos en resolverse».

MANUEL TAPIA (MONDOÑEDO)

«Se cando faleceu Reyes suspenderon a xornada, por que agora non?». El presidente del colectivo de aficionados mindonienses pone como ejemplo el fallecimiento del entonces jugador del Extremadura para reivindicar que deberían haberse suspendido «todos os partidos con algo en xogo». «Isto teñen que corrixilo, aínda que sexa cunha Segunda de 24 equipos», añade. Tapia no se explica que el Fuenlabrada viajase a A Coruña conociendo que había positivos y cree que la justicia debe intervenir. «Eu teño negocios de hostalería. Que fan se abro sabendo que teño un camareiro contaxiado?». También carga contra Tebas por reanudar la Liga: «Esta Liga debera darse por finalizada e non reanudala, pero non quixeron perder cartos. Se hai moitos sectores pasándoo mal, sen ingresos ou con moi poucos, por que eles non poden perder nin un céntimo?», razona.

Manuel, además, busca en el palco a los culpables de la mala situación del Deportivo: «Desde que entrou aquel señor na directiva, isto víase vir. Vázquez é un gran adestrador e case o reflota, pero era case imposible».

Entre los 30 peñistas de Mondoñedo, «algún sempre vai ao campo». «Seguiremos indo. Foi un cambio maior pasar da Champions a Segunda que agora de Segunda a Segunda B. E de aí pódese saír, mira o Oviedo, que levaba 12 ou 13 mil persoas ao campo en Terceira», explica convencido.

ÁNGEL VILLARES (SAN CIBRAO)

«Hai máis equipos prexudicados e entre todos deben facer forza». Otro de los grupos de deportivistas más numerosos y entregados es el que compone la peña deportivista de Lis, en San Cibrao, con casi medio centenar de miembros: «Estaremos co equipo sexa na categoría que sexa. O cariño por estas cores é algo que nunca se perde». Su presidente, Ángel Villares, califica como un «desagravio» que no suspendiesen la jornada completa y cree que para encontrar una solución todos los equipos perjudicados deben reclamar juntos: «No pasado houbo casos nos que rectificaron. É posible que fagan unha Liga de 24 equipos igual que no seu día salvaron ao Celta e o Sevilla».

Villares, no obstante, se muestra dispuesto a seguir sufriendo en Segunda B si hace falta, igual que les tocó hacerlo durante esta campaña: «Foi unha tempada moi dura. Ademais houbo moitos problemas co VAR, parece que todo nos prexudicaba sempre. Con Fernando Vázquez recuperamos e parecía que podíamos saír, pero fallamos no peor momento».

ENRIQUE LORENZO (ALFOZ)

«Parece que non querían ao Dépor nesta Liga». En la Peña Pardo de Cela, de Alfoz, son menos que en los años del mejor Dépor, reconoce el incondicional Enrique Lorenzo: «Agora seremos uns 15, cando gañábamos viñan máis. Eu vou sempre a Riazor, e viaxo fóra ás veces agora que estou retirado e teño tempo. Agora seguirei indo, se toca ir a Ferrol, ou a Pontevedra, vaise».

El presidente de los aficionados alfocenses se confiesa enfadado no solo por la solución al brote de covid en la plantilla del Fuenlabrada, sino también por lo que pasó toda la temporada: «Isto último foi unha sinvergüencería, non ten ningunha explicación. Pero levamos toda a tempada así, cos árbitros, co VAR... En Málaga gáñannos cun gol despois dunha man e nin o van mirar. E agora seguimos esperando pola resposta á aliñación indebida do Extremadura».