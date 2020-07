Comenzó en Alcoa la huelga a la que se sumarán este martes las auxiliares

0

Como estaba previsto, este lunes comenzó en la fábrica de Alcoa en San Cibrao la huelga convocada por el comité con carácter indefinido, huelga a la que se sumarán este martes los trabajadores de las empresas auxiliares.

Los empleados de Alcoa entraron en la fábrica con normalidad a sus respectivos puestos en esta huelga «de brazos caídos» para seguir manteniendo la producción. Según indicaba el comité los servicios mínimos pactados tienen vigencia hasta la noche de este martes; luego se pactarán con la empresa unos nuevos servicios mínimos, «en función de cómo evolucione la situación».

Este lunes por la mañana el comité tenía reunión en Lugo, en el restaurante Los Robles, con la empresa para continuar la negociación. Por la tarde, reunión telemática con el secretario general de Industria, Raúl Blanco.

El comité instaló una carpa a la entrada de la fábrica como punto de información. La prioridad para el comité es mantener la actividad productiva en su totalidad. Los representantes de los trabajadores piden «unión» y que se confíe en ellos, lo destacaban en un comunicado dirigido al conjunto de la plantilla, también a los contratistas.

Desde el comité insisten en que han solicitado la ampliación del período de consultas con la empresa como mínimo un mes más. Por parte de Alcoa ya han respondido que accederán a ampliar dicho plazo si se avanza en la negociación para alcanzar un acuerdo favorable para los trabajadores y para la empresa a la hora de concretar las condiciones del ERE. Habrá que ver cómo se desarrolla este miércoles y el jueves la negociación en Lugo.

Mientras, el comité trata de «arañar» tiempo, está a la espera de que el Gobierno reaccione de algún modo, ya sea a través de una intervención temporal, ya sea a través de una compra-venta con un inversor interesado. El BNG, con Olalla Rodil y Ana Ermida a la cabeza, apoyó ayer a los trabajadores en la fábrica.

Los sindicatos exigen acciones «claras y contundentes» al Gobierno y a la Xunta

Este lunes por la tarde el comité se reunió con el secretario general de Industria, Raúl Blanco; no hubo grandes novedades. Este explicó a los sindicalistas que había entregado a la empresa un plan energético y un plan industrial que harían viables la fábrica y que estaban esperando una respuesta de la multinacional.

Si se refiere al plan industrial de futuro para 10 años, Alcoa ya explicó que no resuelve la grave situación de este momento con pérdidas cuantiosas. Si con el plan energético Industria alude a las PPA, tampoco resolverían a corto plazo la situación, según fuentes de la multinacional.

En resumen, nada especialmente nuevo; si acaso, la voluntad del Ministerio de Industria de volver a convocar la mesa multilateral con Alcoa, Xunta y sindicatos. Queda por concretar la fecha.

«Agora necesitamos dilixencia e actuacións contundentes por parte do Goberno español e da Xunta de Galicia», señalaban desde la central sindical CIG ayer al término del encuentro con Raúl Blanco.

El secretario general de la CIG, Paulo Carril, demandó precisamente la convocatoria de una reunión presencial «na que o Ministerio de Industria oficialice as xestións realizadas dende o 23 de xuño para desenvolver a súa proposta industrial, na que todas as partes queden retratadas nos seus posicionamentos e avanzar na ruptura do fatal desenlace de parada das cubas e despedimentos que quere a empresa».

Carril destacó que «estamos en vésperas do remate do período de consultas do ERE pero o plan industrial segue sen materializarse e Alcoa non quere vincularse con ningún escenario formulado nesa proposta: socio inversor que acompañe á multinacional na produción de aluminio primario ou venda da fábrica. É a hora de actuar e pór en marcha os mecanismos para a intervención pública da planta porque non temos alternativa. Todos os esforzos na reunión de hoxe coa empresa foron para discutir se se ampliaba unha semana ou dúas o período de consultas», dice el portavoz de la CIG.

«Sobre a intervención pública, dende o Ministerio botaron balóns fóra e descargaron esta responsabilidade na Xunta de Galiza, pois entenden que o Goberno español xa está intervindo, pero noutra liña que non é a que nós demandamos», apuntó.

A plataforma das auxiliares denuncia a Alcoa en Traballo por «peche patronal »

As organizacións sindicais CIG, CCOO e UGT presentaron unha denuncia na Inspección de Traballo contra a multinacional do aluminio Alcoa «por decretar un peche patronal e impedirlle aos traballadores e traballadoras das contratas e subcontratas acceder á fábrica para realizar o seu traballo con normalidade», din. Cómpre subliñar que a folga indefinida que comezou este luns está convocada polo comité de empresa de Alcoa e afecta ao persoal da principal, e non será até este martes 21, cando se faga efectiva legalmente a convocatoria de paro xeral nas auxiliares.

Por iso os traballadores das auxiliares acudiron ao seu posto con normalidade, pero Alcoa non lles permitiu acceder», sinalan.