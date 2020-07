Xove, origen del brote en A Mariña, ya está libre de positivos al fin

0

La Voz de Galicia S.C.

VIVEIRO / LA VOZ 21/07/2020 05:00 h

Xove, municipio que fue el origen del brote por covid-19 en A Mariña por un encuentro familiar durante la festividad de San Juan, según ha indicado el Sergas en sus comunicados diarios, ya está libre de positivos.

Una buena noticia, tranquilizadora, para los vecinos de Xove; también para el regidor. Según el informe del Servicio Galego de Saúde, comunicado a los alcaldes mariñanos ayer en la reunión que mantienen a diario con las autoridades sanitarias, ya no hay ningún caso activo este lunes en Xove. «É unha boa noticia, si, iso quere decir tamén que a xente cumpre ben, é responsable e aí está o resultado», afirmaba ayer el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro.

Los demás municipios de A Mariña limpios de covid son Alfoz, Cervo, Mondoñedo, Ourol y Trabada. El caso de Cervo-San Cibrao, sin ningún caso activo, es buena prueba de que las manifestaciones de Alcoa, aun siendo multitudinarias, no han influido en el brote; se han respetado con rigurosidad las normas de seguridad y prevención en cada acto público y en las manifestaciones; en las imágenes se puede ver en todo momento a los participantes con mascarillas. Algo además en lo que insisten constantemente los miembros del comité de empresa en los actos que convocan.

Sanidade esperará al miércoles para decidir si rompe el aislamiento de Burela y levanta la mano con las restricciones en cuanto a aforos y horarios de cierre en el resto de A Mariña.

En total en A Mariña este lunes se contaban 86 casos activos por coronavirus, 26 menos que el pasado domingo, una reducción importante que prueba que se está logrando erradicar el virus; por fin se logra bajar del centenar de contagiados. Hay más de 400 personas todavía en seguimiento, cumpliendo cuarentena.

Ayer los demás municipios de A Mariña estaban así: en Barreiros este lunes había 5 positivos; en Burela 53, en Foz 7, en Lourenzá 1, en Ribadeo 5, en O Valadouro 1 y en Viveiro 12.

«Xa vemos na reunión coas autoridades sanitarias que a evolución do brote vai ben, moi ben; os sanitarios están a facer unha labor extraordinaria e vese que a xente, en liñas xerais, está respectando as normas de prevención e seguridade que marcan as autoridades; é a única maneira de que poidamos alcanzar unha total normalidade na Mariña nos próximos días, que fai moita falta, sobre todo aos negocios», señalaba ayer el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro.