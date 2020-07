«A emisión do programa 'Come a Comarca' vai axudar moito á Mariña en promoción»

0

La Voz de Galicia y. garcia

mondoñedo/la voz 21/07/2020 05:00 h

Este martes (22.00, TVG) chega ás pantallas o undécimo programa do concurso producido por Voz Audiovisual Come a Comarca no que A Mariña amosará todo o sabor dos seus produtos e o talento dos seus cociñeiros, tanto afeccionados (os concursantes) como profesionais. Dentro destes últimos, Bruno Pena de Hotel Oca Playa de Foz exerce de ‘infiltrado' e guia e foi quen fixo a escolla do menú 100% mariñao composto por fabas de Lourenzá con ameixas, pescada en salsa de ourizo e tarta de Mondoñedo.

—En que consiste o seu papel de ‘infiltrado' en Come a Comarca?

—Tíñalles que deseñar un menú para que elaborasen os concursantes e tamén lles botei unha man para que se relacionasen cos cociñeiros profesionais.

—Como foi a experiencia aquí?

—Moi boa porque a pesar de que os concursantes eran cociñeiros amateurs, esforzáronse moito. Por outro lado, cóllenos a emisión do programa nun momento expléndido para a comarca porque está nun baixón e tanto a promoción dos nosos productos e vilas vainos axudar moito.

—Como infiltrado e guia, gustoulle esa experiencia a nivel xa máis personal?

—Gustoume moito porque puiden facer o que me gusta, que é poñer en valor a xente do meu entorno, xente que a veces está na trastenda e non se ve o traballo que fai. Gustoume tamén por dárlle a xente non profesional a coñecer as técnicas e as receitas que se fan na Mariña.

«Hai xente que non é coñecida e fai un traballo na comarca extraordinario»

—Non debeu ser fácil escoller só tres para o menú comarcal...

—No meu caso tiña claro cales eran ‘os reises de casa' e creo que escollín ben tanto as receitas como os profesionais e persoas correctas para que lles amosaran como se fan.

—O programa que se emite este martes contribúe a visibilizalos.

—Hai xente que non é coñecida e fai un traballo extraordinario na comarca.

—Por outro lado, este tipo de concursos centrados na gastronomía e todas as tendencias «foodies» están moi á alza agora. Hai un notable tirón da gastronomía e A Mariña ten moito que aportar.

—É algo que dende a nosa parte parece que non criamos moito nela. A Mariña ten moito potencial pero non sabemos explotalo ben. Cousas como estas [o programa Come a Comarca] buscan poñer en valor o entorno, os profesionais e os produtos e fan que vexa a xente que A Mariña é máis que praia e paseos.