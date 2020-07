Trabajadores de Alcoa llevaron su protesta a las calles de A Coruña

0

La Voz de Galicia s. corral

viveiro/a coruña/ la voz 17/07/2020 22:10 h

Trabajadores de Alcoa San Cibrao y de las auxiliares participaron con representantes de Alu Ibérica y de otras empresas electrointensivas en la marcha protesta de A Coruña por la tarde. Se sumaron también numerosos vecinos.

Una marcha convocada en defensa del empleo y de la propia empresa electrointensiva. Reclamaron una vez más y hasta la infinidad un precio eléctrico competitivo al Gobierno; el Estatuto y todo tipo de ayudas que favorezcan la continuidad de este tipo de industria estratégica en Galicia y en España. Hubo gritos, proclamas pidiendo una solución a este problema de la energía. Futuro para la industria electrointensiva. Son días intensos, cada vez más, para los trabajadores de Alcoa en A Mariña, que están viviendo y sufriendo con sus familias la particular cuenta atrás iniciada por Alcoa para cerrar la fábrica de Aluminio, si el Gobierno no lo remedia. También para los empleados de las auxiliares, no lo olvidemos.

La marcha en la que se demandó insistentemente una solución concluyó ante la sede de la Delegación del Gobierno, en la Plaza de Ourense.

Los trabajadores de Alcoa San Cibrao ven más de 500 puestos de trabajo en el aire, con el ERE sobre sus cabezas, y esperan que el Gobierno «mueva ficha». El día 21, martes, tienen una cita importante en Industria. Mientras, los días siguen pasando.