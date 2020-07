Personal de DomusVi Viveiro reclama un plus por la crisis sanitaria

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

viveiro / la voz 17/07/2020 21:23 h

DomusVi gratificó a los trabajadores por su labor durante la crisis sanitaria del coronavirus. Pero en el geriátrico de Viveiro, no a todos, por lo cual el comité de empresa consultó a la dirección. Les contestó detallándoles qué criterios aplicaba para pagar la compensación. Según los representantes sindicales, recogieron firmas y presentaron una reclamación. «Logo de manifestar o malestar e a inxustiza deses criterios de asignación, houbo unha segunda remesa de pagos», reconocen. Protestan porque, « tamén, só para algúns, quedando 19 traballadoras sen recibir sequera unha parte proporcional polos días de traballo».

Desde el comité, «conscientes de que nos queda moito por diante» en la pandemia, consideran que la gratificación «deberíase de converter nun plus de toxicidade ou perigosidade que se cobra de maneira mensual como se vén facendo na Administración pública». En definitiva, demandan «unha cantidade proporcional e mensual que perdure mentres non exista tratamento ou vacina» para el covid-19. Aseguran que DomusVi no ha respondido ni ha tomado medidas.