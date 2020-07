Dos positivos nuevos y cuatro altas dejan el brote de A Mariña en 138 casos activos

0

VIVEIRO/ LA VOZ 17/07/2020 14:15 h

A las dos de la tarde de este viernes, según el último parte de la Consellería de Sanidade, el brote de coronavirus en A Mariña indica otro descenso de los casos activos, 138, 2 menos que el jueves y 13 menos que el miércoles. Se han diagnosticado 2 casos nuevos en las 91 pruebas PCR realizadas el jueves y 4 pacientes han recibido el alta. Cinco infectados por covid-19 siguen ingresados en el Hospital da Mariña y también hay 485 personas en cuarentena preventiva en sus domicilios, contactos con positivos que han dado negativo en los test..

Según las autoridades sanitarias, desde el pasado 23 de junio, «ata o día de hoxe son máis de setenta as persoas afectadas por covid-19 e vencelladas ao brote que xa están curadas e foron dadas de alta». Insisten en recalcar que actualmente «a porcentaxe de PCR positivas é moi baixa respecto ao momento no que se adoptaron as medidas especiais», el pasado 5 de junio, cuando confinaron a catorce municipios del distrito sanitario de A Mariña. Cinco días después permitieron entrar y salir de O Vicedo, Alfoz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Trabada y O Valadouro. Desde este jueves solo continúa cerrado Burela, ya no hay restricciones de movilidad en Viveiro, Ribadeo, Foz, Cervo, Barreiros y Xove.

Si bien Sanidade reconoce «que existen casos que non poden asociarse ao resto dos coñecidos, polo que existe o risco de que haxa un certo nivel de transmisión oculta», insiste este viernes en que «que todos os novos positivos que se foron detectando nesta área estaban relacionados co brote, o que permite seguir a trazabilidade e continuar na estratexia de busca activa de contactos e realización de todas as probas necesarias de forma precoz para cortar a transmisión».

Según las autoridades sanitarias, en los casos activos «a maioría son asintomáticos ou presentan síntomas de carácter leve, e teñen a obriga de gardar corentena durante 14 días». Tras aumentar de 2 a 5 los hospitalizados entre el miércoles al jueves, su «evolución é favorable», aseguran. En las últimas horas han disminuido en 39 las personas que dieron negativo en las pruebas PCR, pero «permanecen en seguimento no seu domicilio, asesorados pola Plataforma de Vixilancia Epidemiolóxica e os Servizos de Medicina Preventiva e Saúde Pública».

160 activos en la provincia

A mediodía de este viernes, Sanidade difundía desde Lugo el balance de la pandemia en la provincia. Siguen activos 160 casos, 5 de ellos hospitalizados en Burela y 155 reponiéndose en sus domicilios, 1 menos que el jueves. Desde marzo, 1.223 residentes en el territorio lucense han sido diagnosticados de covid-19 y se han curado 1.035, cifra que sube en 3 respecto al jueves. Hasta ahora el coronavirus se ha cobrado 28 vidas en Lugo.

Cribado a profesionales de distintos colectivos

Además de continuar practicando pruebas a los contactos de los positivos, tanto los del brote como los «ocultos» que pudieran aparecer, Sanidade está realizando un cribado entre «os colectivos máis expostos ao covid-19 no distrito sanitario da Mariña». Ya lo hicieron en los geriátricos y prosiguen con trabajadores de los centros de salud y del hospital situado en Burela. También les hacen test a profesionales de las fuerzas de seguridad (Guardia Civil, Policía Local), de los servicios de emergencia (bomberos, protección civil, socorristas), de los servicios de ayuda en el hogar, de los concellos y de las lonjas pesqueras.

Medidas preventivas y teléfonos de atención

Las autoridades sanitarias recalcan la llamada a la responsabilidad social, «a necesidade de continuar a aplicar as medidas hixiénico-sanitarias establecidas desde o inicio da pandemia do coronavirus, poñendo especial énfase na necesidade de empregar sempre as máscaras, gardar a distancia física de seguridade, hixiene de mans…». Igualmente, reiteran en que la ciudadanía debe llamar al 061 «só para emerxencias ou casos graves». Para consultas o síntomas leves coronavirus, recomienda el número gratuito 900 400 116 y, para visitantes de otras comunidades autónomas o países, el teléfono 881 002 021.