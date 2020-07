Satisfacción en A Mariña por el alivio de las restricciones; Burela espera sumarse la próxima semana

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

VIVEIRO/ LA VOZ 15/07/2020 14:29 h

Satisfacción en A Mariña por el segundo alivio a las restricciones aplicadas por la Consellería de Sanidade para controlar el brote de coronavirus que mantuvo aislados durante cinco días a catorce municipios y durante diez a siete de los ocho de la costa lucense, los más habitados. Continuará cerrado el de Burela, al menos hasta el próximo martes o miércoles, cuando las autoridades sanitarias revisarán la evolución de una situación que dan por controlada. Que a partir de la medianoche de este miércoles se reabra la movilidad en Viveiro, Ribadeo, Foz, Cervo, Barreiros y Xove es un paso adelante, en opinión de quienes rigen los concellos, quienes insisten en apelar a la responsabilidad ciudadana y a cumplir estrictamente las medidas preventivas de usar siempre la mascarilla, mantener la distancia social y una adecuada higiene de manos.

Al mismo tiempo que se felicitan por el avance, todos los municipios se solidarizan con Burela, donde continúan descendiendo los casos activos de coronavirus y las personas que han dado negativo pero deben permanecer en sus casas. Alfredo Llano, alcalde burelense, pone el acento en la evolución positiva en la localidad, donde Sanidade tiene este miércoles 116 casos activos, el 77 % de los 151 que quedan en A Mariña. El primer edil confía en que la próxima semana Burela recupere también «tamén a liberdade de mobilidade». «Para facer fronte ás perdas económicas ocasionadas por este confinamento», Llano solicitará «unha axuda especial».

«Para Viveiro es muy positivo que nos den la libertad de movilidad», señala la alcaldesa María Loureiro. Califica de «buena noticia» la posibilidad de recibir visitantes y salir al exterior, aunque recuerda que los alcaldes de los seis municipios que continúan confinados hasta la medianoche de este miércoles también le plantearon a Sanidade «la posibilidad de ampliar el horario en la hostelería, pero el conselleiro nos dijo que el comité clínico sanitario entendía que, de momento, no». La regidora comparte que la ciudadanía debe «atender a los criterios sanitarios», por lo cual desde el Concello «vamos a continuar siendo muy rigurosos: hay que cumplir las normas de seguridad, tanto los vecinos como quien venga de fuera, se le van a exigir las medidas de protección».

En el ecuador de julio, cuando «empezaba el período turísticamente más álgido», Loureiro destaca que en el municipio siguen bajando los casos activos, por lo cual «animamos a la gente a salir, cumpliendo escrupulosamente todas las medidas, siempre con la mascarilla y siempre con la distancia social». En sintonía con el alivio de la Xunta, el Concello viveirense también flexibilizará las limitaciones: reabrirá los parques infantiles y los biosaludables, las duchas y los baños públicos, aumentará el aforo de la biblioteca municipal. «No se puede bajar la guardia», insiste la alcaldesa, porque «llevamos diez días aislados, llevamos un susto que nos obligó a retroceder y vamos a intentar no repetirlo porque ya se está haciendo bastante daño económicamente a todo el municipio y a la comarca». Para evitarlo, recalca, «sabemos lo que hay que hacer, protegernos y proteger a los demás».

Desde Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez también valora la reapertura de casi toda la comarca, al mismo tiempo que llama a la población, a vecinos y visitantes, «a seguir dando exemplo co seu comportamento», como hasta ahora. Sobre todo porque la evolución del brote detectado el 23 de junio demuestra que solo cumpliendo las medidas preventivas ha sido posible salir del «ambiente triste e preocupante que se viviu ao longo dos últimos días». De ahí que recalque que continúa vigentes «todas as medidas de protección implantadas, como o uso obrigatorio da máscara tanto en espazos exteriores como interiores, mesmo a limitación de aforo, tamén as limitacións horarias ou a prohibición de agrupacións de moita xente, tanto en cuestións de lecer como en xuntanzas familiares». A partir de ahora «é hora de continuar con ilusión, porque empeza a verse luz ao final do túnel», subraya el regidor ribadense.

En Foz se ha pronunciado José María Linares, concejal de Turismo, quien, tras el izado de las banderas azules concedidas a playas del municipio, expresó su confianza en que el fin de las limitaciones de movilidad «sexa un símbolo da recuperación da Mariña despois do peche» de los últimos días.

Para el presidente de la Federación de Comercio de A Mariña, José Carlos Paleo, permitir la entrada de turistas en seis de los siete municipios que cumplen diez días confinados «é positivo», sin olvidar que en Burela no podrán hacerlo de momento, de ahí que envíe «o noso apoio aos compañeiros e compañeiras de Burela e a todas as veciños e veciños, cos que agardamos compartir unhas cañas en canto sexa posible». Comparte la opinión generalizada en el norte lucense: «O que pasou nesa vila pode ocorrer en calquera lugar. Moito ánimo e vémonos pronto!»