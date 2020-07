Carta de la Asociación de Turismo Rural de A Mariña

0

La Voz de Galicia Manuel Vicente

14/07/2020 21:34 h

Desde la Asociación de Turismo Rural de A Mariña (ATURMAR), queremos pronunciarnos acerca las medidas de restricción extraordinarias que, por parte de las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia, se están aplicando en los distintos ayuntamientos de la comarca mariñana por el brote de covid-19.

En primer lugar, habiendo hecho un seguimiento de las distintas publicaciones que viene realizando el SERGAS sobre el brote de la Mariña, estamos constatando que los nuevos positivos (que van en claro descenso) se dan solo en el círculo relacionado con los demás casos existentes. En esta línea, en el día de ayer, 13/07/2020, el Servicio Gallego de Salud publicaba en el apartado de comunicaciones de su web “…destacar que o novo positivo detectado está relacionado co brote, o que permite seguir a garantir a trazabilidade dos casos e continuar na mesma estratexia de busca activa de contactos e realización de todas as probas necesarias de forma precoz para cortar canto antes a transmisión e conter o brote.”

Por lo tanto, y siempre respetando los criterios y argumentaciones de las autoridades sanitarias, entendemos que NO EXISTE TRANSMISIÓN COMUNITARIA. Es decir, que no hay constancia de que el virus esté circulando fuera de esa parte de la población que está siendo controlada por su vinculación con los casos registrados. En este sentido, entendemos que el resto de la población tiene muy bajo o nulo riesgo de contagio teniendo en cuenta, además, el incremento de los controles del uso obligatorio de mascarilla y las restricciones, referentes al aforo y otros aspectos del funcionamiento, en los locales comerciales y de hostelería.

Consideramos que, el hecho de no haber transmisión comunitaria es un factor decisivo a la hora de valorar el tipo y la peligrosidad de expansión del brote de Covid-19. Si esto es cierto es un dato fundamental, y tranquilizador en este caso, debería ser resaltado y comunicado de forma clara para que fuera recogido por los medios de comunicación con el fin de no generar ningún tipo de alarma. También nos gustaría instar a que no se utilicen términos como «zonas calientes» y «zonas confinadas» ya que, según el estudio de los datos oficiales, no se ajustan a la realidad y son altamente perjudiciales para la imagen turística y comercial de A Mariña.

En cuanto a la seguridad sanitaria, que consideramos prioritaria, creemos que es muy necesario que se garantice el confinamiento efectivo de los positivos y su círculo de contactos de riesgo, a fin de evitar que el contagio pasara a ser comunitario y se hiciera muy difícil su contención.

En segundo lugar, quisiéramos transmitir la gravedad del impacto económico y social derivado de la limitación de la movilidad que se ha impuesto a los distintos ayuntamientos.

Las restricciones por periodos de cinco días, no solo afectan a la afluencia turística de ese corto periodo, sino que condicionan las reservas en alojamientos a medio y largo plazo, porque los turistas deciden cambiar de destino ante las dificultades de movilidad y las inseguridades que perciben en los distintos comunicados de los medios.

En este sentido, y en relación con el primer punto, queremos que las autoridades valoren convenientemente, sin caer en un posible exceso de celo, que la prorroga y mantenimiento de las limitaciones de movimiento para entrar y salir de los ayuntamientos afectados por las recientes restricciones, tendría un impacto devastador en la campaña veraniega y que sus consecuencias económicas y sociales serían irreparables.

Dado que no existe transmisión comunitaria y en vista de las gravísimas consecuencias económicas que un posible exceso de celo podría ocasionar en la comarca, desde ATURMAR queremos dirigirnos a las autoridades para que se decrete lo antes posible el fin de las restricciones de movilidad para poder entrar y salir de los ayuntamientos que cumplan los criterios sanitarios y que, en consecuencia, no se prorrogue esta limitación más allá de los cinco días establecidos en la orden del pasado 10 de julio de 2020, para que se dé por extinguida a las 00:00 h del miércoles día 16 de julio de 2020.

Recordamos también la importancia de anunciar esta apertura lo antes posible, para que el impacto en las cancelaciones de reservas de alojamientos sea el mínimo posible.

* Manuel Vicente, pdte de Aturmar.