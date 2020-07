185 casos activos de covid-19 en A Mariña este domingo, 1 menos que el sábado

0

VIVEIRO/ LA VOZ 12/07/2020 12:54 h

«Segundo as probas realizadas ata esta mañá, confírmanse outros catro casos activos relacionados co brote de A Mariña», explica la Consellería de Sanidade, que este domingo tiene registrados 185, uno menos que el sábado. Durante el sábado se realizaron 135 PCR a personas relacionadas con el brote detectado el 23 de junio, de las cuales cuatro dieron positivo, «o que implica unha porcentaxe moi baixa respecto ao momento no que se adoptaron as medidas especiais», el pasado domingo, «cando aproximadamente o 20% das PCR realizadas eran positivas». Continúan hospitalizadas dos personas en Burela, con una «evolución favorable», y cinco de los diagnosticados han recibido el alta en las últimas horas, con lo cual «se supera xa a trintena de curadas».

Desde el inicio del brote, Sanidade ha realizado 3.480 PCR a mariñanos vinculados con el brote, añaden desde la consellería. Igual que hasta ahora, inciden en que con él «están relacionados os novos positivos detectados, o que permite seguir a garantir a trazabilidade dos casos e continuar na mesma estratexia de busca activa de contactos e realización de todas as probas necesarias de forma precoz para cortar canto antes a transmisión e conter o brote».

También se mantiene la tónica de que, entre los activos, «a maioría son asintomáticos ou presentan síntomas de carácter leve, e teñen a obriga de gardar corentena durante 14 días». Quienes dieron resultado negativo en las pruebas, «permanecen en seguimento no seu domicilio, asesorados pola Plataforma de Vixilancia Epidemiolóxica e os Servizos de Medicina Preventiva e Saúde Pública do Sergas». Desde Sanidade apuntan que continúan «a investigar posibles contactos dos novos positivos que van xurdindo».