I. DÍAZ ROLLE

10/07/2020

Pese al brote que ha espantado a buena parte de los turistas, A Mariña no pierde la fe en explotar sus múltiples atractivos. Y la oferta de actividades posibles en sus numerosos parajes especiales es uno de sus ganchos más en alza. «Durante mucho tiempo, nos hemos sentido olvidados, pero hay mucha demanda. Hay muchísima gente que cuando elige destino de vacaciones lo primero que mira es qué actividades puede hacer cerca», cuenta Pedro Esmorís, de Roq Sport, que ofrece diferentes aventuras en su parque de San Roque u otras opciones como paseos en quads o rutas en kayak.

La desaparición de dos jóvenes y la dramática salvación de otra cuando practicaban esta última modalidad en la costa de Porto do Son vuelve a poner en duda su seguridad, pues al no ser una barco de recreo no se precisa ningún tipo de licencia para usarlo, más allá de la federativa para competir. «Por eso es tan importante cumplir todos los protocolos. Navegar en kayak es precioso, pero hay que ir seguro siempre», explica un Esmorís que denuncia la competencia desleal que sufren las empresas de turismo activo. «Para organizar una ruta, el decreto exige tener un técnico debidamente titulado, además de un seguro de accidentes y otro de responsabilidad civil. Hay gente que alquila kayaks sin ningún tipo de garantía, o clubes deportivos que no deberían poder organizar actividades de este tipo porque son entidades sin ánimo de lucro y como mucho pueden dar cursos».

«Si el kayak en el que iban esos chavales se hundió seguramente no estaba en las condiciones que debe», explica antes de subrayar que todo el material debe estar homologado y nunca quitarse el chaleco.

«Hace unos años también desapareciera en Area un chaval durante una regata», añade. «Estas cosas casi siempre nos obligan a extremar precauciones».

Roq Sport ofrece rutas en kayak por el río Landro, desde Portochao, en Galdo, hasta Viveiro. «Al mar salimos muy rara vez y solo en unas condiciones cien por cien seguras. Nunca con vientos de más de treinta kilómetros por hora», cuenta Esmorís sobre unas actividades que, por el momento, no están «ni siquiera cerca del pleno rendimiento».