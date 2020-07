El comercio viveirense le teme al verano: «Diante só temos incertezas»

0

La Voz de Galicia

08/07/2020

«Aquí temos máis dunha pandemia: non podemos coa incerteza de Alúmina, faltáronnos o Resu, a Semana Santa e maila Camovi, fáltannos os turistas e o peor é que os de aquí non temos nin ánimo para saír á rúa». Categórica, Yolanda Galdo, responsable de la céntrica cervecería viveirense A Resaca, resume la situación de una comarca en pocas palabras. Pero no se queda ahí, la realidad es más compleja todavía: «Levo tres meses pechada, pagando o alugueiro e sen ingresos. Parecía que despois do confinamento recuperabamos, e caeunos esta lousa». Su esfuerzo sin igual le permite abrir cada mañana, de la mano de sus dos empleados. Yolanda levanta la reja para dejar las siguientes 17 horas en el bar, trabajando a destajo para cuadrar las cuentas. No puede ser más que pesimista: «En outubro isto vai ser un desastre, aínda máis, todo van ser despedimentos... E iso que hoxe aínda son flores, vese xente, que a comezos de semana nada...».

Quienes bordean con sus escaparates las plazas y calles de Viveiro saben bien de lo que habla la gerente de A Resaca. «La semana pasada todo marchaba en orden, estábamos recuperando muy bien gracias al empuje del mercado del jueves», comenta Pilar, de la tienda de Tejidos Irimia, «pero desde el lunes se notó un bache». Mismamente en frente, en la Farmacia Casariego Baamonde, Rebeca se mueve en la misma línea: «Vese moita menos xente, as tardes sobre todo están mortas». Un cliente, haciendo cola, parece contestarle: «É que se tiña que mirar a temperatura a todo o mundo antes de entrar ao comercio, pois así estariamos seguros». Más allá de nuevas propuestas, las medidas de seguridad se están cumpliendo estrictamente, con un «gran respeto por la distancia de seguridad en las colas». Así lo apunta Pilar, desde Pastelería Mary Carmen, que comenta también que «toda la gente que se ve es o bien de aquí o bien de esos turistas de toda la vida».

Las comparaciones con el año pasado hacen reír a los comerciantes de Viveiro, que se ven desamparados ante la realidad, esperando a un agosto que «quizais» es algo mejor. En Korner, para su sorpresa, estos días algunos clientes les han preguntado que si siguen abiertos, «sobre todo gente de Lugo, que pensaba que aquí estábamos de nuevo en fase 2 o algo así». Animan, por tanto, a reactivar el comercio: «Aquí lo que tenemos es cierre de fronteras, nada más», por lo que para comprar y moverse, siempre por A Mariña y con seguridad, no hay ninguna traba.