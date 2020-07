Garantías en mesas electorales

0

La Voz de Galicia Antonio Rego Fernández

07/07/2020 22:02 h

Acabo de recibir la notificación de que voy a formar parte una mesa electoral en la comarca de la Mariña como presidente, comarca que, como se sabe, está confinada por problemas de rebrotes de coronavirus. Me surge la inquietud de cómo se va a garantizar la seguridad ante el riesgo de contagio de los miembros de la mesa, ya que estará formada por un grupo de personas que van a convivir en un local cerrado como mínimo 14 horas, y de los votantes. Durante ese período de tiempo se va a comer, se va a beber, se va a hablar...

A la vista de lo ocurrido en la comarca, parece evidente un alto riesgo de contagio si alguno de los miembros de la mesa es portador del coronavirus. Insisto, se va a convivir mínimo 14 horas, por lo que me he puesto en contacto con la Junta Electoral, donde me informan que no conoce ningún tipo de protocolo, y, me remiten a los responsables sanitarios, donde me confirman que, a día 07/07/20, a las 14,05 horas, la única medida de seguridad es mascarilla, gel y un metro y medio de separación.

Manifiesto que considero que, dadas las circunstancias de excepcionalidad, a los miembros de la mesa se les debería hacer la prueba del coronavirus el día anterior para garantizar la seguridad de sus componentes y de los votantes. Me manifiestan que no se contempla esa posibilidad. Por lo que quiero hacer público mi desacuerdo con que se nos obligue participar en un acto sin que se nos ofrezca un 100 % garantías.