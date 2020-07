Diez alcaldes de A Mariña, del PSOE y el BNG, piden el retraso de las elecciones en A Mariña

0

Viveiro / La Voz 08/07/2020 17:51 h

Diez alcaldes y alcaldesas de A Mariña lucense, del PSOE y BNG, piden a la Xunta de Galicia el retraso de las elecciones autonómicas de este domingo en la comarca debido al brote del covid-19. Ayer, miércoles, el número de contagiados en la costa lucense era de 144. Los regidores de Viveiro, Ourol, Burela, Foz, Barreiros, Trabada, Alfoz, Lourenzá, Ribadeo y A Pontenova condieran necesaria esta suspensión «en tanto non se garantice o exercicio do voto en condicións seguras e legais que non se dan ata que se controlen os rebrotes polo coronavirus».

Los regidores creen que existe riesgo sanitarioEntienden los alcaldes que existe riesgo sanitario no solo para las personas que van a votar, «senón tamén para todos aqueles que van formar parte das mesas electorais». Los alcaldes, con el manifiesto hecho público, quieren evitar responsabilidades en caso de que surjan contagios en la jornada electoral.

«Non temos nin medios nin capacidade nin recursos, nin experiencia nin competencia algunha»

Reiteran el compromiso «firme e leal» de colaborar con las autoridades sanitarias, aunque aclaran que no tienen «nin medios nin capacidade nin recursos, nin experiencia nin competencia algunha conforme á lexislación vixente para facerse cargo das disposicións recollidas no DOG», que les atribuye a los concellos para seguimiento de los casos de positivos. A este respecto el presidente Núñez Feijóo aclaraba días atrás que la Policía Autonómica realiza ese seguimiento.