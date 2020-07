Alcoa y otras empresas recuperan el teletrabajo y ociotecas de la comarca retrasan su reapertura

0

viveiro / la voz 05/07/2020 21:25 h

«Sentíndoo moitísimo e debido ao actual rebrote de covid-19 na Mariña, cremos que o máis sensato e responsable pola nosa parte é non reanudar a actividade en Cabaliño de Pao. Tomar esta decisión foi difícil. Sabemos que moitos nenos e nenas levan meses esperando as Semanas Intensivas en Cabaliño de Pao, pero tamén sabemos que entenderán que a situación actual non nos permite abrir e disfrutar de Cabaliño de Pao como nos gustaría». Con estas palabras anunció en sus redes sociales el centro ecuestre Cabaliño de Pao, de Sargadelos (Cervo), el aplazamiento de su reapertura debido al brote detectado en A Mariña. Y «por unha cuestión de responsabilidade» ha tomado una decisión similar la ocioteca Pitiños, situada en Viveiro. «Como entenderedes e, dada a situación que estamos a vivir, polo momento non abriremos. Estaba a esperar esta data con ilusión, pero por responsabilidade ten que ser así. Xa iremos vendo como vai pasando todo isto. Voltaremos a vernos! Máis cedo do que pensades!», afirman desde el centro. Lo mismo ocurre con Xente Miúda, en Covas. Mientras, otros negocios de la comarca recuperan el teletrabajo, caso de Alcoa.