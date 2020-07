El Concello extrema en Viveiro las medidas de la Xunta frente al coronavirus

0

VIVEIRO/ LA VOZ 06/07/2020

«Consensuadas cos voceiros dos grupos políticos», el Concello de Viveiro ha optado por «extremar as medidas de prevención, cumprindo e facendo cumprir as medidas excepcionais establecidas co obxectivo de atallar este brote canto antes». Transmite «unha mensaxe de tranquilidade» porque el municipio «non é dos concellos nos que máis casos hai, 6 activos, segundo información facilitada polo conselleiro de Sanidade». Por los los datos de los que dispone, «non hai un foco aquí», pero refuerza la prevención porque «é posible que os casos poidan aumentar, dado que se están facendo moitos test, hai moita xente confinada nos seus domicilios á espera de que se lle fagan»

«En aras a preservar a seguridade e saúde pública», además del ya anunciado cierre de parques infantiles y parques biosaludables, también clausura las instalaciones deportivas municipales y todos los baños municipales, incluidos los de las playas. Sigue abierta la biblioteca, pero su aforo se reduce a la mitad y solo se puede estar en ella para estudiar o usar los ordenadores. Aplica la normativa de la Xunta y limita a la mitad la capacida de las terrazas hosteleras.

Protección Civil y Policía Local, en colaboración con los socorristas, controlarán los accesos y la capacidad de las playas, informando con carteles del aforo máximo, para asegurar que se pueda respectar la distancia interpersonal de seguridad. Si se detectan aglomeraciones, se supera la capacidad o no se mantienen las distancias, las cerrará. El mercadillo semanal de los jueves continuará celebrándose en el paseo marítimo, en las inmediaciones de la Porta de Carlos V, con los mismos puestos que hasta ahora.

El ejecutivo que preside María Loureiro subraya que las restricciones dictadas por la Consellería de Sanidade y las que ahora hace públicas el Concello «son, na súa totalidade, de obrigado cumprimento». Apela «á colaboración e responsabilidade de cada un dos veciños e veciñas, xa que se trata de adoptar actitudes responsables para intentar evitar contaxios e conseguir controlar e minimizar os efectos do rebrote actual da enfermidade na Mariña». Además, espera «comprensión das molestias que estas medidas poidan ocasionar na vida diaria dos cidadáns».

Con especial enfásis apela «á concienciación e responsabilidade de cada veciño e veciña para o cumprimento das medidas de prevención establecidas para intentar evitar a produción de contaxios e controlar á maior brevidade posible o actual brote da enfermidade». Policía Local, Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad «controlarán o cumprimento» de todas las normas, y en particular, las de «utilizar a mascarilla sempre, manter unha coidada hixiene de mans e gardar a distancia interpersoal».