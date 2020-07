Viveiro y Burela cierran parques infantiles

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M.S.

Viveiro / La Voz 05/07/2020 20:45 h

La alcaldesa de Viveiro también comunicaba este domingo por la tarde la decisión de cerrar los parques infantiles y las instalaciones deportivas municipales, como medida de prevención.

«Sin ánimo de asustar ni mucho menos, pero es necesario para atajar el brote, aunque en Viveiro hay pocos casos. Vamos a tomar estas medidas por precaución; hay que evitar aglomeraciones y atenderemos por cita previa», explicaba María Loureiro.

Burela, con la mitad de los casos, cierra parques y plazas

«O Concello vai decretar nas vindeiras horas o peche dalgúns parques e prazas en Burela co obxectivo de complementar as restriccións da Xunta de Galicia e así tentar parar canto antes o brote de covid-19 na comarca. Burela é un dos concellos da Mariña onde hai máis positivos e confinados e esta medida faise necesaria por prevención».

Son palabras del alcalde de Burela, Alfredo Llano, avanzando ayer su intención de cerrar parques y plazas en la localidad.

Burela es el «epicentro» del brote en este momento concentrando la mitad de los contagios por coronavirus que hay en A Mariña y Llano entiende que esta medida, preventiva, se hace necesaria.

«Este novo confinamento é molesto, xa que afectará á economía, pero o importante agora é a saúde», señalaba el regidor municipal de Burela.

«Isto comezou no San Xoán -recordaba ayer Alfredo Llano a La Voz-, co encontro familiar de Xove. De aí, xente que vive en Burela foi transmitindo o virus aos demais, un camareiro, un xogador, e así. Como é xente nova, asintomáticos na maioría dos casos, é máis difícil de detectar e vanse contaxiando uns e outros e tardan máis en coñecerse os casos. Os primeiros positivos que se deron no San Xoán xa están curados», explicaba el alcalde.

«Esta medida e esta decisión da consellería vémola ben, era necesario cortar isto dalgunha maneira. Nós complementamos esas medidas pechando algúns parques e prazas aínda para maior seguridade, establecendo a maiores todas as medidas que impón Sanidade», añadía Alfredo Llano.

La Policía Municipal también intensificará la vigilancia y los controles para que se cumplan estas nuevas normas. «Aínda falta por saber que farán os rapaces confinados que teñen que facer a selectividade o martes, a ver», dudaba el regidor. Hay bares y algunos negocios de Burela que están cerrados desde hace días. Ayer había poca gente en las calles.