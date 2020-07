El BNG pide suspender las elecciones autonómicas en A Mariña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Viveiro / La Voz 05/07/2020 18:01 h

La formación nacionalista que lidera Ana Pontón ha solicitado la suspensión de las elecciones en A Mariña. En un comunicado público el BNG señala: "O BNG, tras unha reunión de urxencia da súa Executiva nacional, pide a suspensión das eleccións na comarca da Mariña ante a dimensión do rebrote da covid-19 con un cento de persoas contaxiadas polo virus e máis de 600 confinadas, nun contexto ademais no que falta un protocolo de actuación por parte do Goberno da Xunta, un plan de actuación que determine con meridiana claridade que pasos dar, que medidas tomar, que medios mobilizar ou cal debe ser a cadea de mando".

"Nestas circunstancias -añaden-, o BNG considera que a única prioridade ten que ser a saúde das persoas, atallar o rebrote e minimizar as súas consecuencias, e que non se lle pode someter á veciñanza da comarca ao dilema de escoller entre a preservación da súa saúde no medio dun rebrote da pandemia e o seu dereito ao voto. Por contra, a veciñanza da Mariña ten dereito a poder exercer o voto coas máximas garantías de seguridade sanitaria que, a xuízo do Bloque, non se dan cando apenas faltan seis días para a cita coas urnas".