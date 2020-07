Intensificarán la vigilancia y multarán con 100 euros a quienes no lleven mascarilla

0

03/07/2020 12:43 h

Ante el incremento de positivos por coronavirus en A Mariña y ante la evidencia de que todavía hay mucha gente que no respeta las normas de distancia, seguridad e higiene para evitar contagios, desde las policías locales de varios concellos se ha optado por informar a la población de la obligatoriedad, por ejemplo, de usar mascarillas en espacios cerrados y vías públicas concurridas, donde no se pueda garantizar la distancia de un metro y medio entre personas. Es por lo que han optado, hasta ahora, por ejemplo, en Foz, Ribadeo y Viveiro, donde no se ha puesto ninguna multa por no cumplir estas normas.

Pero esta situación va camino de cambiar. Al menos en algunos ayuntamientos. Lo anunció ayer el jefe de la policía local de Viveiro, Senén Pico Campos. «Imos intensificar a vixilancia, agora que se aproxima a época de maior afluencia de xente. Queremos mandar un aviso, porque tamén se vai comezar a multar», señaló. La infracción acarrea una sanción de cien euros.

La policía pondrá el acento en los lugares donde se concentra mayor número de personas y controlará, explicó Senén Pico Campos, que se cumplen los protocolos establecidos y las medidas higiénico-sanitarias contra el covid-19 en los locales de hostelería, principalmente los fines de semana.

También preocupan las concentraciones de jóvenes frente a determinados establecimientos, de juegos o de venta de golosinas, sin llevar mascarilla.

Recuerdan que en las calles de Viveiro, donde no es posible garantizar el 1,5 metros de distancia entre personas, es obligatorio llevar siempre la mascarilla, como dentro de los establecimientos de hostelería.