Feve solo mantiene activo un viaje de tren al día para ir de Ribadeo a Viveiro

La Voz de Galicia J.A.

RIBADEO / LA VOZ 03/07/2020 21:21 h

Prueba del deterioro que experimenta la red de Feve en A Mariña es que en la actualidad quien desee viajar en tren desde Ribadeo a Viveiro solo dispone de un servicio, el que sale a las 11.34 horas y llega a Viveiro a las 12.42. El trayecto inverso también solo se puede hacer una vez al día, con salida a las 10.18 horas desde la estación viveirense y llegada a las 11.25 a la ribadense.

Ante esta situación, consecuencia de los horarios establecidos durante la pandemia que todavía no se han modificado tras la vuelta a la normalidad, el alcalde de Burela, Alfredo Llano, conversó con la regidora de Moeche, y acordaron convocar una reunión para abordar la problemática del ferrocarril con la Xunta de Galicia,Renfe y Adif. Al encuentro serán convocados todos los alcaldes de A Mariña, Ortegal y Ferrolterra.

«Hoxe todo o servizo de Feve está pedindo axuda e berrando que lle fagan caso porque realmente está a deteriorarse dunha maneira impresionante. Por un lado, o servizo que estiveron minimizando debido á pandemia, pero agora xa tiña que estar recuperado e haber non soamente un tren senón os que se precisen. Naquelas reunións previas chegamos a un compromiso tanto para á Mariña como para Ferrolterra e Ortigueira de servizos de tren, de atención ás estacións e de obras, e non se está cumprindo absolutamente nada», señaló Alfredo Llano. Para el regidor burelés, la cuestión ya no es recuperar un servicio público como el tren de A Mariña, sino de mejorarlo, con un servicio de tren de cercanías entre Ribadeo y Viveiro, que vertebre la comarca.