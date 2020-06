Ramificaciones de los brotes del virus se extienden por A Mariña

0

La Voz de Galicia

viveiro / la voz 28/06/2020

El obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Luis Ángel de las Heras, ofició ayer la misa funeral en recuerdo y memoria de las víctimas del coronavirus, 28 en total en la provincia, 5 al menos oficiales en A Mariña lucense. Fue a mediodía en la catedral mindoniense y asistieron familiares, allegados y fieles, cumpliendo las distancias y las medidas de higiene y prevención establecidas. Todos ellos también con mascarillas.

Mientras tanto, el número de casos positivos por coronavirus en A Mariña continúa creciendo, tras detectarse el pasado martes un brote en Xove. A estas alturas ya son 22 las personas detectadas con covid-19. El dato es de ayer por la mañana, el último que divulgó el Sergas (se ofrece información amplia hoy en las páginas de Sociedad), pero durante todo el día se realizaron pruebas en el Hospital Público da Mariña, con lo que se da por hecho que la cifra continuará creciendo hasta que se logren acotar los dos brotes de Xove y Burela. Entre otros, ayer se realizaron pruebas a jugadores de varios equipos de fútbol. Las casos de contagios se extienden ya a varios municipios, más allá de Xove y Burela, como son Foz y Viveiro, entre otros.

También está afectando a empresas, que tienen a empleados en cuarentena, una de las últimas, una de Lourenzá; también algún bar en Burela. Desde Sanidade destacan la cantidad de controles que se están haciendo, y que seguirán.

Suspendida la Festa da Faba por la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia

Este año no se celebrará la Festa da Faba de Lourenzá, que debería llegar a su trigésima edición. Así se decidió en una reunión en la que participó la alcaldesa laurentina, Rocío López; miembros del equipo de gobierno, y representantes de los fabeiros de Lourenzá. «Foi unha decisión moi difícil de tomar porque esta ía ser unha edición especial ao cumprírense os 30 anos da súa celebración, pero vista a evolución da pandemia do Covid-19, os rebrotes que se están a producir e a incerteza do que poda pasar no outono fíxonos tomar esta dolorosa medida, xa que non se podería garantir a seguridade dos numerosos visitantes que acoden a esta importante cita gastronómica», manifestó la alcaldesa de Lourenzá.

Ares: «Dende o hospital están a facer con premura e eficacia todas as probas necesarias»

El gerente del área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, Ramón Ares, destaca la respuesta de Sanidade ante el brote de coronavirus detectado en Xove, con rapidez, dice, y haciendo todo lo para acotarlo lo antes posible.

Ares señaló que desde el equipo de muestras del hospital «están a facer con premura e eficacia absolutamente todas as probas que son necesarias e a todos os contactos das persoas afectadas». El Sergas, por su parte, destaca el «correcto funcionamento dos protocolos de vixilancia e control».