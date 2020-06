Cuatro casos más, y van 22, en el brote de covid-19 en A Mariña

0

La Voz de Galicia S. SERANTES

27/06/2020

Sigue creciendo el brote de covid-19 detectado en A Mariña, donde en las últimas horas se han registrado cuatro casos más, con lo cual ya van 22. La Consellería de Sanidade ha rastreado hasta el momento a más de 150 personas y sigue investigando contactos. La mayoría de los contagiados son asintomáticos o presentan síntomas leves, pero todos deben guardar cuarentena durante catorce días. El Sergas continúa investigando si los dos focos activos, uno en Xove y otro en Burela, están relacionados entre sí.

En el Hospital da Mariña, donde se realizan los test a las personas que han tenido contactos con los ya diagnosticados, continúa ingresado uno de ellos, un septuagenario con domicilio en Burela. Según Sanidade, desde el martes, cuando se detectó el primer positivo, hasta este sábado se han hecho pruebas a más de 200 personas. Todavía hay resultados pendientes y, a medida que aparececen casos nuevos, se las practican a quienes han estado cerca de ellos.

Desde el Sergas asegura estar adoptando todas las «medidas necesarias para o eficaz control do brote». Por eso realizan un seguimiento a las personas que han dado negativo en las pruebas PCR. Ramón Ares, gerente del área sanitaria de la provincia lucense, desde donde dirige el distrito de A Mariña, traslada «unha mensaxe de tranquilidade» a la población. Asegura que actúan «con rapidez e facendo todo o preciso para acotar o brote o antes posible». Al mismo tiempo, destaca «a capacidade asistencial do equipo de mostras do Hospital da Mariña, que están a facer con premura e eficacia absolutamente todas as probas que son necesarias e a todos os contactos das persoas afectadas».

Las autoridades sanitarias insisten en recordar a la ciudadanía, mariñanos y visitantes, «a necesidade» de no bajar la guardia, de continuar aplicando las medidas higiénico-sanitarias, el lavado frecuente de manos, así como la «necesidade de empregar sempre» las mascarillas cuando no sea posible guardar la distancia de seguridad. Sugieren a quienes tenga dudas o síntomas leves vinculados con el coronavirus que llamen al teléfono 900 400 116 y, si proceden de otras comunidades, pueden comunicarse con el 881 002 021.

El último parte del Sergas indica que los 22 casos de A Mariña son el 65 % de los 34 activos en la provincia de Lugo. Además del hospitalizado en Burela, otro recibe asistencia en el HULA de la ciudad lucense.