«Tu irresponsabilidad acaba en tu boca», mensaje de escolares de Celeiro a quienes contaminan el mar

La Voz de Galicia S. O.

viveiro / la voz 25/06/2020 20:55 h

Coincidiendo con el Día Internacional de las Gentes del Mar, se hicieron públicos mensajes de escolares del colegio público de Celeiro tras el taller virtual sobre el medio ambiente marino en el que participaron el pasado día 5 con cuatro científicas. Concienciados de la necesidad de «cuidar nuestro mar», de «parar la contaminación» y de «salvar la pesca sostenible», avisan a quienes tiran residuos de que «tu irresponsabilidad acaba en tu boca» porque, sin enterarse, podrían acabar comiéndoselos al alimentarse.

«No tires basura al mar, si no la merluza morirá» también lo escribieron en el concurso organizado tras el taller por el CEIP de Celeiro y Puerto de Celeiro, sociedad de armadores y organización de productores pesqueros. Y más: «Desde personas pequeñas, en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas se puede cambiar el mundo el mundo marino. No tires al mar lo que no puedas reciclar».

Por asistir al taller y por reflejarlo en dibujos con mensaje, se llevaron regalos individuales y el colegio de Celeiro, seis ordenadores portátiles.