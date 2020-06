Se recrudecen las protestas contra los despidos de Alcoa en San Cibrao

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S.O.

VIVEIRO/ LA VOZ 25/06/2020 14:22 h

En el día en el que la multinacional Alcoa inicia con el comité de empresa el proceso para despedir a la mitad de la plantilla de la fábrica de alúmina y aluminio de San Cibrao, los trabajadores recrudecen sus protestas. A mediodía de este jueves se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno en Lugo, lanzándole huevos y botes de humo a la fachada. Un cordón policial protegió el edificio y no hubo incidentes en una movilización en la que participaron cientos de trabajadores.

Crece la tensión entre el personal de la única fábrica de aluminio en activo en España. Frente al empeño de la multinacional en cerrarla y privar a los españoles de autonomía para producir un metal esencial, los trabajadores de San Cibrao claman «as cubas non se paran».

En su lucha sin cuartel por los 534 empleos que Alcoa quiere suprimir en A Mariña lucense, además de alrededor de 400 indirectos de las empreas auxiliares, los trabajadores han vuelto a dejar claro que no están dispuestos a dar «ni un paso atrás» porque «sen industria non hai futuro». Lo repitieron gritando consignas dirigidas al presidente del Gobierno: «Pedrito échale huevos» para intervenir la fábrica y frenar su cierre. Al presidente de la Xunta le lanzaron un «Feijoo, c..., apoia a intervención». En la protesta de este jueves también insistieron en reclamar «enerxía, solución», recalcando que la batalla sigue: «Madrid, escoita, A Mariña está en loita».