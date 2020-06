Este jueves en Lugo, primer día ya de consultas camino del ERE en Alcoa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia s. corral

24/06/2020 22:37 h

Alcoa citó a primera hora de la mañana de este jueves 25, a los representantes de los trabajadores en Lugo para empezar el periodo de consultas en el proceso formal que llevará al despido colectivo para un máximo de 534 trabajadores de la planta de Aluminio. En este tiempo de consultas, estipulado en un mes, se tratarán de buscar alternativas -según la empresa- y soluciones ventajosas para los trabajadores: un plan social. Otra cosa es en lo que derive durante este tiempo; los representantes sindicales ya centran su estrategia en las vías jurídicas.

Ayer la ministra de Industria, Reyes Maroto, fue dura en su comparecencia en el Congreso al referirse a Alcoa. «Solo quiere subvenciones, subvenciones y subvenciones». Maroto exige a la empresa cumplimiento del empleo «si quiere optar a 38,4 millones en ayudas por CO2».

En respuesta a una interpelación presentada por el diputado Néstor Rego, del Bloque Nacionalista Galego, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, la ministra de Industria, en relación con la situación de la planta de Alcoa explicó «que el Ministerio ha requerido a la empresa que justifique que cumple los requisitos de mantenimiento del empleo, necesarios para poder recibir las ayudas por CO2 y de recibirlas, tiene que mantener el empleo tres años. Por lo tanto exigimos a Alcoa que justifique el cumplimiento de esos compromisos, y en su caso, le vamos a exigir las devoluciones de las ayudas», dijo.

Sobre la Mesa de Trabajo multilateral celebrada el martes, a la que asistieron las administraciones central y autonómica, los

sindicatos de Galicia y el comité de empresa de la planta, Reyes Maroto precisaba: «Alcoa es el enemigo, y lamento que ayer la Xunta se alineara con Alcoa de

forma muy clara contra el Gobierno, dando oxígeno a la empresa para que esos puestos de trabajo se pierdan».

Desde la Xunta el conselleiro de Economía reclamó proyectos concretos, para resolver ahora la situación, a corto plazo, como el Estatuto, las subastas y las ayudas por CO2, al tiempo que se ofrecía para colaborar con el Gobierno para establecer contratos bilaterales que den aire a la empresa para resistir esta crisis e ir estructurando el plan industrial futuro con las renovables.

Desde Alcoa valoran el plan industrial de futuro a 10 años con renovables, pero, ¿y ahora? ¿Cómo se corta la sangría? En un comunicado la empresa señalaba que «no ve medidas concretas en ese plan, ni fechas ni plazos, no hay garantías ni certidumbre de nada concreto». El comité de empresa preguntará al Gobierno por las «medidas concretas de ese plan que avanzaron, con plazos.

También ayer a una pregunta del diputado de Vox, José María Figaredo, sobre Alcoa, Reyes Maroto explicaba precisamente sobre plan presentado: «Hemos trabajado para presentar un plan industrial, y Alcoa nos dijo ayer que no quiere ese plan industrial, que no quieren seguir en A Mariña. Y la vez que nos dice que no quieren un plan industrial, nos piden 38,4 millones de euros por compensación de CO2. Eso es Alcoa: subvenciones, subvenciones, subvenciones, y no un proyecto industrial y proteger a los trabajadores».

Concentración de trabajadores esta mañana en Lugo y el domingo caravana de coches

En el calendario de movilizaciones previstas por el comité de empresa de Alcoa, para hoy está prevista una concentración de trabajadores a las 12 ante la subdelegación del Gobierno, en la capital lucense.

Para el domingo también está preparándose una caravana de coches que saldrán desde diversos puntos de A Mariña por la mañana con dirección a Lugo por la A-8 y la A-6. Eso, al margen de acciones de protesta sorpresa que puedan promover los trabajadores para hacerse ver y oír en esta crisis, que llevará -si nadie lo remedia- al cierre de la fábrica de aluminio primario, con 534 puestos de trabajo afectados y centenares más en las empresas auxiliares.

Alcoa sigue centrada en el proceso formal de despido colectivo, ERE. Hoy, día 25, es la fecha fijada por la empresa para iniciar ese periodo de consultas para buscar alternativas, soluciones, un plan social, para los trabajadores afectados; periodo que durará un mes.