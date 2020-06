Condenan la agresión a dos sanitarios en Foz y denuncian los recortes de personal

0

FOZ / LA VOZ 24/06/2020 22:31 h

La junta directiva de la Asociación Profesional de Técnicos en Emerxencias Sanitarias e Xestores de Emerxencias de Galicia condenó la agresión sufrida en días pasados por dos sanitarios en Foz. "Baixo o noso punto de vista, sucesos como estes prodúcense principalmente cando o equipo sanitario é insuficiente, como neste caso, no que na ambulancia medicalizada do 061 de Foz só hai un técnico en emerxencias sanitarias (TES), xunto a médico e enfermeiro/a, e non dous técnicos en emerxencias, como na maioría das ambulancias medicalizadas do 061", explican a través de un comunicado, en el que recuerdan que "dende que en outubro pasado comezaron as novas concesións no servizo urxente do 061 de Galicia, as novas ambulancias medicalizadas do 061 de O Salnés e Monforte xa empezaron con só 1 TES. Lamentablemente, como novidade, tamén se decidiu precarizar o servizo prescindindo dun dos TES na de Foz. E debido a estes intolerables recortes na asistencia aos pacientes, ao final é o persoal sanitario o que sufre física e psicoloxicamente as consecuencias, como esta agresión".

Desde Tesgalicia instan nuevamente a la Consellería de Sanidade y a la dirección del 061 de Galicia "a que equipen a todas as ambulancias medicalizadas coa mesma dotación: dous TES (en vez de unhas con 1 e outras con 2), xunto ao enfermeiro/a e médico".