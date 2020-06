Jubilados de Foz, dispuestos a ir al Juzgado a reclamar su local social

0

La Voz de Galicia

FOZ / LA VOZ 24/06/2020 05:00 h

La Asociación Central de Xubilados e Pensionistas de Foz está dispuesta a ir a los tribunales para reclamar que el Concello les devuelva su local en el Centro Social. En la imagen salen parte de los jubilados que ayer se concentraron en el mercado semanal e informaron a los vecinos de la situación. En los escritos que repartieron denuncian que sufren esta injusticia desde hace tres años y critican que el Gobierno local no cumpla lo que les prometió. Siguen a la intemperie, dan cursos de pandereta al aire libre y no tienen donde reunirse para organizar o celebrar actividades: «Os xubilados non entendemos a actitude do señor alcalde nin do partido socialista con estas formas de marxinación, olvido e desprezo hacia os xubilados". Recuerdan que tras hablar con el Concello, "pasou un ano e estamos igual que o primeiro día, nada de nada. E ese local (en el Centro Social) foi concedido no ano 1998 xunto co baixo do mesmo edificio para o disfrute dos xubilados e pensionistas de Foz, e perténcenos por lei, como así o reflicte a escritura feita ante notario".

Desde el colectivo lamentan que el alcalde no cumpla sus promesas electorales y les diera falsas esperanzas con este asunto indicando que era necesario aprobar los presupuestos: "Non se precisa aprobar nengún presuposto porque o diñeiro a gastar no local dos xubilados serían só os materiais de obra, nada máis. Pero andan mareando a perdiz cos presupostos que, polo que estamos vendo, nunca se aprobarán, e así non se moverá ficha e os xubilados seguirán á intemperie".