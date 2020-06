Foz reabre todos los parques infantiles del municipio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

FOZ / LA VOZ 24/06/2020 05:00 h

El Ayuntamiento de Foz reabrió este martes todos los parques infantiles del municipio, si bien el alcalde recordó que “a crise do covid-19 supón un gran problema de operativa e de custos para os Concellos: a Xunta de Galicia lexisla pero non nos transfire fondos para as desinfeccións e limpezas que impón, que deben ser asumidos polas arcas municipais. As dificultades son moitas, nótase a falta de comunicación coa administración máis próxima aos veciños, a local”.

Francisco Cajoto recordó a los usuarios que deberán cumplir unas normas. «Nos parques disponse un cartel indicando as normas de hixiene e de uso do espazo así como o aforo máximo permitido. As instalacións de uso común de cada parque serán desinfectadas diariamente, tarefa asumida por traballadores municipais», anunció el regidor, que instó a ser «máis responsables ca nunca».

Además, afirmó que «se está traballando na sinalización e preparación das praias para este verán (..) Pese ás dificultades, os traballos están moito máis avanzados que o ano pasado. Este ano haberá incomodidades como o peche de duchas e lavapés, dentro das medidas sanitarias impostas polos protocolos de prevención do covid-19”.

».