Pepe Álvarez, secretario general de UGT: «Raya la mala fé que Alcoa vaya a cerrar en este momento»

VIVEIRO / LA VOZ 22/06/2020 14:15 h

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tendrá este lunes una apretada jornada en A Mariña; a las 18 horas tiene prevista una reunión con trabajadores y ciudadanos en la sala de conferencias de Burela y a las 20 horas participará en la manifestación convocada por UGT, CC.OO. y CIG en la misma localidad. Este mediodía también ofreció una rueda de prensa en Viveiro, para valorar a situación. «Es una indignidad por parte de Alcoa que aproveche este momento -en el que estamos intentando superar una pandemia- para colocarnos un cierre, que es en realidad es una deslocalización», señalaba en la rueda de prensa.

«Es verdad, como se dice, que las multinacionales no tienen alma, pero tanta indignidad no se había visto en mucho tiempo. Raya la mala fé. Desde UGT pedimos a las Administraciones que muevan ficha, que hasta ahora no la han movido. Y a la Xunta de Galicia le pedimos que se involucre más; además de poner deberes al Ministerio de Industria, que hagan algo, que se involucren mucho más con la industria de A Mariña», continuaba Pepe Álvarez.

En otro momento de la rueda de prensa, el secretario general de UGT manifestaba que «la transformación del aluminio primario tiene que ser un sector estratégico. El aluminio es esencial en esta sociedad y en el futuro inmediato. Entonces les pedimos a los Gobiernos de Galicia y de España que sean valientes, si es necesario que intervengan Alcoa. Alcoa no se puede ir de rositas. Lo más importante, la cuestión de fondo, es declarar sector estratégico al sector del aluminio. España no puede prescindir de este sector», apuntaba.

Recordó que el Estatuto para las empresas electrointensivas como Alcoa debía de estar aprobado ya. «España lo necesita». También ahondó en que la reforma laboral «es un lastre para este país; si no existiera esta reforma, Alcoa iniciaría el proceso de despido colectivo de otra manera».

«Nos vamos a dejar la piel por los trabajadores de Alcoa y de las empresas auxiliares, que no quepa duda. Hay alternativas. Yo soy optimista. Sería necesaria la unión de todas las fuerzas políticas. También la intervención del Gobierno. El aluminio tiene futuro, el aluminio va a crecer, pero que no lo preserve solo el Gobierno, también hay empresas importantes en este sector. Lo que está claro es que hay que actuar antes de que Alcoa inicie el ERE; me extraña que las Administraciones no hayan impugnado este ERE por su mala fé».