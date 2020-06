Este martes, reunión clave entre el Gobierno, la Xunta, Alcoa y los sindicatos

0

La Voz de Galicia M.S.

SAN CIBRAO / LA VOZ 22/06/2020 14:22 h

El Ministerio de Industria ha convocado para este martes, día 23, a las 18 horas, una nueva reunión de la mesa multilateral y ha convocado a la Xunta de Galicia, a Alcoa y a los sindicatos para abordar de nuevo la situación de la fábrica de aluminio primario de San Cibrao. La primera reunión de la mesa multilateral hace unas semanas fue un fracaso. Una decepción para los trabajadores de Alcoa y de las auxiliares; de ella no salió ningún acuerdo.

La reunión de este martes se espera con expectación, con una mezcla de ansia y preocupación desde A Mariña, pero también con escepticismo, ya que hasta ahora no se han visto detalles que puedan hacer suponer que algo va a cambiar, salvo sorpresa.

Hay que tener en cuenta que este jueves, día 25, Alcoa empezará el proceso formal de despido colectivo que afectará a un máximo de 534 trabajadores de la planta de Aluminio. El cierre parcial de esta planta tendrá consecuencias también en las empresas auxiliares. Precisamente la plataforma de las auxiliares estima que podría suponer unos 400 despidos a su vez en estas empresas que realizan el mantenimiento en aluminio.

De ahí que en A Mariña se espere una propuesta esta tarde, en especial del Gobierno; una alternativa que dé esperanza. Que alguien enseñe sus cartas en esta partida en la que están en juego tantos puestos de trabajo, el futuro de centenares de familias de A Mariña, que viven con honda preocupación esta situación, tal como lo demuestran los testimonios que venimos publicando en estas mismas páginas de La Voz de A Mariña.

Si la fábrica de aluminio primario es eficiente y competitiva, como confirma la propia multinacional; si el problema es el precio elevado de la energía, ¿por qué no se busca una solución? ¿Por qué no se ha buscado ya sin haber esperado a llegar a este extremo? Si el Gobierno pone hoy una solución encima de la mesa, Alcoa tendría que descubrirse: veríamos si de verdad tiene intención de continuar con la fábrica o ya no.

En la multinacional hablan de un problema ya de mayor calado, estructural: hay sobreproducción de aluminio, con China produciendo en torno al 50% del aluminio en el mundo y hundiendo los precios. Y un mercado del aluminio paralizado por la crisis.