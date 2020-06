Burela y Foz ofrecen actividades de ocio y deportivas para menores este verano

0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

VIVEIRO / LA VOZ 23/06/2020 05:00 h

Habrá protocolos de seguridad y restricciones por el covid-19 en las actividades deportivas y de ocio dirigidas a niños y niñas y que este verano se desarrollarán en Burela y Foz. La concejalía de Deportes burelense ha programado deporte al aire libre para los menores nacidos entre 2007 y 2014. Se desarrollarán del 6 de julio al 28 de agosto. «Tamén se reduce o aforo, que será de dez nenos e nenas para cada unha delas», indican desde el Concello, recordando que a partir del 25 de este mes, desde las 10.00 horas, se podrá realizar la inscripción en la Casa da Xuventude. El 30 de junio se publicará la lista de admitidos.

«O formulario de inscripción vaise poder descargar na web do Concello e tamén imos colgalo nas redes sociais para que a xente poida cubrilo na casa. Ademais, poderán solicitalo no e-mail burela@burela.org», afirmó el concejal de Deportes, Ramiro Fernández: «O prezo non variou con respecto ao ano pasado e vai ser de 8 euros ao mes por actividade (..) Respecto á seguridade da actividade, que é o que máis nos preocupa, imos facer un protocolo no que se van dar unhas pautas para que todos os nenos e nenas que asistan ás actividades as sigan. Trátase de desinfección, control de temperatura, uso de mascarillas cando sexa necesario e desinfección do material, co cal entendemos que imos poder facelas con total seguridade e sen ningún tipo de problemas». El programa de estas actividades, pensadas también para facilitar la conciliación laboral y familiar, incluye los lunes juegos en la playa; los martes, conjuntamente con el Club Atletismo Burela, los menores practicarán atletismo; los miércoles, rutas en bicicleta; los jueves, juegos en las playas y los viernes, rutas BTT.

El Concello de Foz también ofrecerá este verano el programa Aberto por Vacacións. Hasta el 28 de este mes se podrá realizar la preinscripción en las actividades dirigidas a menores nacidos entre 2008 y 2016. «Estas actividades desenvolveranse de luns a venres, de 10.30 a 13.30 horas, combinando actividades lúdicas, formativas, deportivas,...», explican desde el Concello, indicando que se celebrarán en el CEIP O Cantel o Sala Bahía. Además de las restricciones higiénicas y de seguridad por el covid-19, este Aberto por Vacacións tendrá otras novedades, como el control de aforo. Según la información divulgada por el Concello, «terán prioridade aqueles nenos e nenas cuxos proxenitores traballen, así como familias monoparentais ou monomarentais na mesma situación e os e as menores empadroados ou empadroadas no Concello. Resérvase un 20 % de prazas a persoas en situación de vulnerabilidade, beneficiarias de programas sociais (..) A preinscrición realizarase a través do envío do formulario ao enderezo electrónico: axv2020@concellodefoz.es». Se podrá realizar la preinscripción hasta el 24; el 29 se publicará la lista de admitidos y después se formalizará la inscripción. Se establecerán varios turnos: el primero, del 6 al 17 de julio; el segundo, del 20 al 31 de julio; el tercero, del 3 al 14 de agosto, y el cuarto, del 17 al 28 de agosto. El coste de cada uno es de 10 euros.

Desde ambos Concellos recuerdan las restricciones de participar con cualquier sintomatología asociada al covid-19.