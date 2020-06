Una pentacampeona del mundo y balón de oro busca su primera liga con el Burela

0

20/06/2020 19:00 h

En la convención de talentos que componen el ejército con el que las guerreiras laranxas se presentarán a luchar por la liga el próximo domingo en Málaga hay un sinfín de campeonas y futbolistas internacionales. Pero pocas pueden presumir del estatus que se ha labrado en el fútbol sala mundial Cilene Pereira Paranhos.

Pocos en el mundo del deporte han ganado más que la cierre del Pescados Rubén a sus casi 36 años. Con la selección de Brasil, conquistó la Copa América en cinco ocasiones y también es pentacampeona del mundo. Otras dos veces se adjudicó el título mundial universitario, y en el 2008 incluso obtuvo el Umbro Futsal Planet Awards, una suerte de balón de oro que la distinguió como la mejor futbolista del planeta. A nivel de clubes su palmarés tampoco es pequeño.

Con el Burela, al que llegó en el verano del 2016, justo después de conquistar la segunda liga en la historia de la entidad, ha levantado la Copa Galicia, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la 4 Nations Futsal Cup de Milán. De todos los títulos a los que ha optado, solo se le escapa la liga, por eso el duelo del próximo domingo ante el Ourense Envialia o el Alcorcón será especialmente importante para la jugadora de São Paulo, que tampoco en su país de origen conquistó ningún torneo doméstico.

«En Brasil conquisté el Campeonato Nacional, que es la Taça -Copa-, pero la liga nacional nunca. La jugué cuando ya se constituyó con equipos de todo el país, pero nunca pude ganarla», relata Cilene.

«Ganar la liga es especial; es un título muy largo, y eso lo hace más difícil»

Desde que la brasileña llegó, el Burela ha ido dando pequeños pasos hacia el título que describe como el más difícil. «Ganar la liga es especial; es un título muy largo y eso lo hace más difícil», cuenta.

Cilene llegó después de la segunda liga burelista, en una campaña en la que la plantilla sufrió una importante reestructuración. Ese curso terminaron cuartas y desde entonces han ido dando pequeños pasos hacia el trono. En el 2017-18 fueron terceras, pero a solo un punto del Roldán, que fue el campeón. Mientras que en la última temporada solo el Futsi Atlético alejó una nueva conquista de Burela, aunque con empate a puntos.

«Estamos trabajando al máximo y tengo mucha ilusión por ganar por fin la liga. Sobre todo, quiero dar el título a Burela, el club lo merece mucho, y también nuestra afición, que es la mejor. Y a nivel personal, claro que tengo ganas de quitarme esa espinita», reconoce.

La renuncia del Futsi Atlético tras la crisis del coronavirus pone a las burelistas a solo cuarenta minutos de su gran objetivo en una campaña en la que ya se adjudicaron la Supercopa y la 4 Nations Futsal Cup de Milán. El viernes llegarán a Málaga y ese mismo día a las 20 horas se disputará la semifinal entre el Ourense Envialia y el Alcorcón. Ya el domingo, el ganador se enfrentará al equipo de Julio Delgado a partir de las 17.30 horas, con Teledeporte en directo.

«Si somos favoritas es por los resultados de todo el año, pero el ‘play off’ iguala las fuerzas»

Cilene no tiene reparos en asumir el rol de favoritas por la incomparecencia del líder y actual campeón, pero avisa de que todo puede ocurrir en el play off exprés que ha improvisado la federación para poner fin a una campaña agitada por la crisis sanitaria. «Si somos favoritas es por los resultados que venimos consiguiendo todo el año, pero el play off iguala las fuerzas. El equipo al que nos enfrentemos en la final, sea el Ourense o el Alcorcón, va a tener las mismas posibilidades de ganar que nosotras», reflexiona.

La internacional brasileña confiesa que tanto ella como sus compañeras están preparando a conciencia esta fase final para no desperdiciar la oportunidad de ser campeonas de liga: «Me tardaba mucho volver a entrenar. Ya llevamos dos semanas de trabajo juntas. Julio (Delgado) está corrigiendo las cosas en las que fallamos y poco a poco nos vamos encontrando mejor. Físicamente no estamos mal porque durante estos meses confinadas seguimos ejercitándonos en casa».

El llegar directas, sin partidos previos, a jugarse la liga, es lo que más preocupa a la talentosa jugadora burelista: «Va a ser complicado tras un mes de entrenamientos llegar y jugarnos la liga en un partido porque no vamos a tener ritmo de partidos. Pero en el día a día vamos tratando de ponernos a puntos, haciendo muchos partidillos. Seguro que vamos a llegar preparadas».

Lejos de Brasil

Cilene se expresa ahora más contenta que hace unos meses. Con el fútbol sala ha recuperado la ilusión: «Para las jugadoras brasileñas esta crisis fue más dura porque la pasamos en Burela, muy lejos de nuestra familia y sin tener nada que hacer ni entrenar. Volver a la normalidad ha sido un alivio».