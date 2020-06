Galicia y Asturias... volvieron a encontrarse

0

La Voz de Galicia MARÍA CUADRADO

RIBADEO / LA VOZ 21/06/2020 11:22 h

Gallegos y asturianos, primos hermanos. Lo dice el refrán y lo certifican los vecinos y la relación diaria entre comarcas. Para celebrar el reencuentro, los regidores de Ribadeo, Castropol y Vegadeo se fotografiaron a primera hora de este domingo en distintos espacios que son pasos fronterizos entre ambas comunidades autónomas. El alcalde ribadense, Fernando Suárez, y el de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, se hicieron un "selfie" en el paso a pie situado en la zona central del emblemático puente de los Santos, un símbolo que más que separar une dos comunidades cuyos habitantes tuvieron que interrumpir su convivencia diaria por las restricciones impuestas por el estado de alarma por la crisis sanitaria del covid-19. En otro punto diferente, a pocos kilómetros, el regidor ribadense se fotografió con el alcalde de Vegadeo, César Álvarez. Lo hicieron en medio de otro puente, en este caso en el de Porto, otro paso fronterizo. Dos fotos en dos puntos en los que Galicia y Asturias se encuentran en los tres ayuntamientos.

De esta forma, quisieron simbolizar "neste primeiro domingo de verán, o reencontro logo de tantas semanas sen poder vernos entre os de acó e máis os de aló. Agora xa por fin os de Ribadeo e da Mariña podemos ir ao Occidente e viceversa. Con todo, sigamos mantendo todas as precaucións e actuemos con xeito, non vaia ser o demo que nos teñamos que volver separar. Coidemos que non", manifestaba el regidor ribadense.