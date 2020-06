«Se o prezo da enerxía se pón en 35 euros ou algo menos nun marco estable, é a solución»

0

Cervo / La Voz 18/06/2020

«Se o prezo da enerxía se pón en 35 euros ou algo menos nun marco estable, non por seis meses, é a solución. Nós cremos con seguridade que sería a solución, porque así nolo ten dito a empresa nestas conversas. Agora, ¿que paga iso? Ah... unha subasta eléctrica por seis meses non arregla nada, nin un Estatuto en si mesmo, depende do que contemple. Baixar o prezo da enerxía nun marco fixo, que dea estabilidade a unha empresa, iso si». Quien habla es X. Paleo, expresidente del comité, de la CIG.

«Esta fábrica de aluminio é competitiva, máis cá de Noruega. Que falla? O prezo da enerxía. Non é outra cousa. Iso quen pode arreglalo é o Goberno, está nas súas mans, así de claro. Véselle disposición? Eu non lla vexo, pero queda un mes. Se queren, poden», continuaba X. Paleo.

«Tiña que estar o Estatuto en dúas semanas, os fondos de garantías, etc. Levan un ano dicindo que estará en dúas semanas».